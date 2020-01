Kommune hånede udviklingshæmmet: Nu trækker de i land

- Utroligt at det altid er de svageste, man vil spare på.

- Ikke kun i Esbjerg, men i næsten alle kommuner.

Han får seks måneder mere

Sådan skriver Elsie J i en af de 41 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om Esbjerg kommune, der efter voldsom debat på bl.a nationen! giver en udviklingshæmmet mand på 27 år seks måneder mere med en 'ledsagerordning'.

Mandens ledsagere har de sidste otte år taget ham med på ture til Legoland, på burgerbar, i biografen og på julegaveindkøb. Men fordi han ikke selvstændigt kan forklare, hvad det er han vil, så ville kommunen tage hjælpe fra ham. De skrev bla.:

- Vi er opmærksomme på, at du er glad for ledsageordningen, og at du gør brug af ordningen.

- Vi er opmærksomme på, at du ikke selvstændigt vil kunne komme til aktiviteter, som har din 'interesse'.

Men vi vurderer at det ikke kan fortsætte

- Vi lægger vægt på, at du ikke selvstændigt giver udtryk for, hvad du ønsker at bruge ledsageordningen til. Vi er opmærksomme på, at det er ledsageren, som kommer med forslag.

- Vi vurderer, at du ikke efterspørger at komme ud til frit valgte aktiviteter.

- Vi vurderer derfor, at du ikke er omfattet af personkredsen til ledsageordning'.

Sådanner

Men nu hvor sagen har været debatteret på internettet, har kommunen trukket i land, og mandens mor har fået at vide, at ledsagerordningen kan fortsætte de næste seks måneder. Og den beslutning er der mange, der er glade for:

- Det manglede da bare. Tillykke, skriver Frida F på faecbook, og Sarah S er nig:

- SÅDANNER.

- Nu tænker jeg på alle de andre, som har fået taget dem fra sig, som ikke har været i medierne...

- Ændrer i også dem??, skriver Sarah, og det er der faktisk en god mulighed for.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget oplyser nemlig til avisen, at de på baggrund af sagen har besluttet at sætte de næste måneder af til en grundig drøftelse af, hvor serviceniveauet for ledsageordningen i Esbjerg Kommune skal ligge fremadrettet. Og at den 'revurderingen' af bevillinger til ledsagelse derfor bliver sat sat på pause, så der ikke bliver truffet nye afgørelser for borgere, der allerede har en ledsageordning.