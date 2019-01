Kommune i tvivl: Skal somalisk familie uden opholdstilladelse have kontanthjælp?

Nyborg Kommune stoppede kontanthjælpen til to somaliske familier, da de fik deres opholdstilladelser inddraget og blev bedt om at rejse til Somalia. Men nu er kommunen blevet usikker.

- Kommunen har så vidt vides de retningslinier, der gælder i Danmark, og skal følges.

- Borgmester eller ej.

Sådan skriver Birthe K i en kommentar på DR P4 Fyns Facebook-profil om de somaliske familier i Nyborg, der i efteråret fik at vide, at deres ophold i Danmark var slut, og at de derfor skulle rejse hjem til Somalia.

Kan ikke leve med usikkerhed

For Nyborg Kommune - som pga af inddragelserne af opholdstilladelserne stoppede den økonomiske støtte til familierne - er nemlig nu kommet i tvivl om netop retningslinjerne i den slags sager. Og derfor har de bedt integrationsminister Inger Støjbergs medarbejdere om at præcisere reglerne og gerne bekræfte, at det var OK, at kommunen stoppede kontanthjælpen.

- Både i pressen og i debatter har der været rigtig mange forskellige udlægninger af, hvordan man kan fortolke lovene.

- Og vi kan ikke leve med, at der er usikkerhed omkring, hvorvidt vi har gjort det rigtige, siger borgmester Kenneth Muhs til DR P4 Fyn, men hvad siger du?

