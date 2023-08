Kommune jubler: Nyt atomkraftværk

Sveriges regering har talt varmt for mere atomkraft - og nu melder to virksomheder sig klar. De har kig på et område ved Nyköping syd for Stockholm

- Nyköping vokser.

- Vi er glade for tilliden og en potentiel etablering i kommunen.

Sådan lyder det i dag fra den svenske kommune Nyköbing på det sociale medie LinkedIn om udsigten til at få Sveriges næste atomkraftværk inden for kommunegrænsen.

Chokmelding fra Venstre: Atomkraft

Kursen stiger

Ifølge finansmediet Dagens Industri er kursen på firmaet Studsviks aktier steget efter meddelelsen, og landets borgerlige regering er også tilfreds. Den blev nemlig valgt bl.a. på en dagsorden om at investere i atomkraft - og give tilladelse til nye værker på nye områder.

Meget splittet

Licenkanalen SVT har været på gaden i byen for at høre, hvad borgerne tænker. Og her bliver nyheden modtaget med både nervøsitet og glæde:

- Jeg er meget splittet i det her spørgsmål. Engang var det jo klart nej til kernekraft.

Annonce:

- Men hvad har vi af alternativer ... jeg ved ikke rigtigt, siger Marie P. således, og Malin J. er heller ikke helt vild med tanken:

- Jeg har ofte tænkt, at at jeg er imod at have atomkraft - og at have det tæt på. Der har jo været ulykker.

Billig strøm: Lyder som en god idé

- Men hvis det kan give mere - og billigere - strøm, kan man da prøve det, siger hun, mens Hugo D er klar tilhænger:

- Det lyder som en god idé.

- Og med de regler og reguleringer vi har i dag, er det en god energikilde, siger han.

Det er virksomhederne Studsvik og Kärnfull Next, der vil bygge a-kraft i form af små reaktorer, der kan sættes sammen i moduler, og de nævner, at de kan være i drift i begyndelsen af 2030'erne - altså om ti år, men hvad siger du?

Norsk minister: Åbner for atomkraft

Gigant vil bygge a-kraftværk på fem år

Grøn minister i kovending: Mere a-kraft

Rolls-Royce til 18 milliarder