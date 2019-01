Kommune klager over borger: Har angst, får kontanthjælp og vil helst køre taxa

- Ingen skal fandme eksporteres til en anden kommune så man slipper for at tage ansvar for ens egne borgere i kommunnen!!!!

Grove Greve

Sådan skriver Landers k i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook om den borger, der blev afleveret i Nakskovs jobcenter af en kommunal mentor fra Greve Kommune d. 3. december. Og Landers er ikke den eneste, der synes Greve - der har hjulpet borgeren med at finde et hus, betalt indskud, flyttehjælp og også hjulpet borgeren med at komme på plads - er lige grove nok:

- Regeringen burde indføre en lov, der giver kommuner der laver det svineri en 'DUMME BØDE'. der kan mærkes.

70 procent siger nej til kommunal flyttehjælp

- F.eks 5-års kontanthjælp bøde til kommunen - så kan de lære det, skriver fido J således i den mest populære af de pt 203 kommentarer sagen har fået på nationen!

Mere end 5000 læsere har desuden svaret på spørgsmålet 'Er det OK at kommuner hjælper borgere med at flytte til andre kommuner?', og mere end 70 procent svarer nej.

Nakskov klager over Greve

Sagen har nu fået Nakskov Kommune til at klage til Ankestyrelsen over Greve Kommune, og nationen! har fået lov til at se klagen. Og af den fremgår det ret klart, at Nakskov skal bruge mange penge på at hjælpe borgeren, der f.ex. lider af panikangst, socialangst,er erklæret insolvent, har brug for hjælp til indkøb og madlavning.

Klagen er anonymiseret, men hvad tror du Ankestyrelsen svarer?