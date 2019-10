Kommune står fast: Vil ikke have flere flygtninge

- Flot.

Sådan skrev svenske Titti M i en meget populær Facebook-kommentar på Aftonbladets profil for fire uger siden, da et flertal i Sölvesborg Kommune byråd besluttede at sige nej tak til nyankomne flygtninge.

Må kommunerne selv styre?

Et politisk flertal i kommunen - som har en borgmester fra det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna - mener nemlig, at det er i strid med det kommunale selvstyre, at regeringen i Stockholm og lensstyrelsen i Blekinge siden 2016, hvor bosætningsloven trådte i kraft, har bestemt, hvem og hvor mange af de nyankomne der skal bo i kommunerne.

Og de er parat til at tage et opgør i retten:

- Vi vil gerne undersøge, om den lov står over det grundlovsbeskyttede kommunale selvstyre.

Og der følger heller ikke nok penge med

- Jeg synes ikke det er rimeligt, at staten sender nyankomne ud i kommunerne, uden at spørge om kommunerne vil, sagde borgmester Louise Erixon dengang, og i går gentog hun kommunens holdning i SVT programmet Aktuellt:

- Dels handler det om at princippet om kommunalt selvstyre bør veje tungere end den her useriøse lov.

- Og dels handler det om at kommunerne ikke får dækket omkostningerne i dag, slet ikke på lang sigt, sagde Louise Erixon i SVT, men hvad siger du?



Screenshot fra Migrationsverket.se

Sidste år flyttede 71 nye flygtninge til Sölvesborg ifølge Migrationsverket, og i år har kommunen taget i mod 19 nye flygtninge.



