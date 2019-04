Kommune stopper Micks penge: Din formue er biler til 60.899 kr.

Mick er på kontanthjælp og kan godt lide at købe og sælge det, han selv kalder udslidte biler, og køre i dem i nogle måneder, indtil de dør. Nu mener kommunen, at hans bil - plus den bil, han solgte efter fem uger i november - udgør en 'formue'

- De vil ha, at jeg betaler næsten 51.000 kr tilbage.

- For en skrot bil, som holder i København med død motor og som ikk' engang er indregistreret.

- Og som har mere end 350.000 kilometer på triptælleren.

En eller to biler - og hvad koster en død Honda fra 1999?

Sådan lyder de første sætninger i en vred mail fra Mick, der synes, at Gribskov Kommune er helt forkert på den, når de vurderer hans formue.

Ifølge Mick består han 'formue' af en 'død' Honda Accord 1.8I ls sedan fra 1999, men ifølge kommunen ejer han hele to biler til en sammenlagt værdi på mere end 60.000 kroner. Og kommunen har derfor afgjort, at han skal betale mere end 50.000 tilbage.

Betalte 5000 kr. - kommunen synes den er 36.433 kr. værd

- Jeg købte Hondaen af en kammerat for 5000 kr med omregistrering, og nåede at have den i omkring 2-3 uger, så begyndte motoren at bruge meget olie og ryge en del.

- Da jeg købte den havde den smadret venstre side spejl og nogen andre små fejl, fortsætter Mick, som gerne vil have fokus på, at kommunen ikke gider kigge på hans bil, men kun undersøge sagen på internettet, og at kommunen desuden er lang tid om at svare på hans klage.

Kommunen: Man må ikke have formue på over 10.000

nationen! har bedt Gribskov svare på, hvorfor de ikke tager et kig på Micks bil(er), før de sender en så voldsom regning ud til et ungt menneske, der lever af kontanthjælp. Det vil direktøren i kommunen gerne fortælle.

- Jeg begynder lige mit svar med at slå fast, at vi som kommune 'IKKE' udtaler os om enkeltsager.

- Men vi kan godt sige noget generelt om de situationer, hvor vores medarbejdere skal vurdere, om borgere har ret til uddannelseshjælp.

- Først og fremmest er det kommunens opgave at efterleve lovgivningens regler og principper. Når det drejer sig om uddannelseshjælp, er der nogle rammer.

Og vi beder borgeren om at dokumentere det

- Forudsætningen for at få uddannelseshjælp er blandt andet, at man som ugift ikke har en formue på over 10.000 kroner. Det kan for eksempel være, hvis man ejer en bil.

- Hvis Ydelsescenteret finder ud af, at en borger har en formue, så bliver borgeren bedt om at dokumentere det. Ydelsescenteret vil ud fra dokumentationen vurdere, om borgeren fortsat har ret til uddannelseshjælp.

- Hvis borgeren ikke sender dokumentation inden for fristen, så skal Ydelsescenteret ifølge loven fastsætte en værdi på bilerne ud fra de oplysninger, der er tilgængelige. Det kan for eksempel være via databaser på nettet.

Vi har ikke ressourcer til at kigge på en bil

- Ydelsescenteret har ikke ressourcer til at køre ud og besigtige ting, som for eksempel en bil. Ydelsescenteret har heller ikke forudsætninger for at vurdere, om en konkret model og årgang adskiller sig fra tilsvarende biler.

- Her I Gribskov Kommune er vores opgave som myndighed først og fremmest at følge loven. Hvis det viser sig, at loven på et givent område ikke fungerer efter hensigten, så er det op til lovgiverne i Folketinget at se nærmere på det.

Og han kan jo klage

- Og så har borgeren jo mulighed for at klage til Ankestyrelsen, hvis han eller hun føler sig uretfærdigt behandlet, lyder svarer fra Mikkel Damgaards, direktør i Gribskov Kommune. Hvad synes du?