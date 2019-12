Kommune truer enlig mor i campingvogn: Flyt i dag

Esbjerg Kommune bar bedt 30 vintercampister på Esbjerg Camping i Sædding om at flytte - herunder en nyskilt, enlig mor med to børn, der skal ud i dag.

- Hvor er det desværre blevet typisk for vores ellers dejlige land.

- Bureaukrati bestemmer over hvordan mennesket skal leve.

- De mennesker, der vælger at bo på campingpladsen, har hver især deres grunde til deres valg.

Vi skal alle puttes i 'kasser'

- Så lad dem dog selv bestemme det, i stedet for at vi alle skal puttes i de rigtige 'kasser.

- De har natur, fællesskab og bad/toiletter.

- Så lad dog være med at lave mere kaos i deres liv, end de måske allerede har haft.

Sådan skriver Jytte F i en populære kommentar (41 likes) på Jydskevestkystens Facebook-profil, om de beboere, der holder til på Esbjerg Camping - som kommunen nu har bedt om at flytte.

I går var kommunen ude efter julelys

Ifølge avisen besluttede Esbjergs Plan og Miljøudvalg nemlig tirsdag aften, at man vil bruge bruge alle skyts for at reglerne om beboelse på campingpladser i vinterhalvåret bliver overholdes. De siger, at man må overnatte 15-20 gange i perioden 1. november til 1. marts.

Referat af pkt 10 på mødet i Esbjerg kommunes Plan og Miljø-udvalg d. 3.12.Screenshot.

Men Jytte er ikke den eneste, der har ondt at de ialt 30 beboere, der er i kommunens søgelys - herunder en nyskilt, enlig mor med to børn, der skal flytte i dag, hvis kommunen skal bestemme:

- Op ad bakke for Esbjerg kommune. Tror de keder sig i denne tid.

- Igår var det julelys der ikke måtte hænge oppe mere, som også havde været der i flere år. Og nu er det campister, der skal finde et andet sted at bo.

Så må kommunen skaffe dem en bolig

- Stop da jer selv Esbjerg kommune.

- Lad dog folk selv bestemme, hvor de vil bo, det skal en kommune da ikke bestemme, skriver Mona R, og Jørgen W bryder sig heller om kommunens opførsel:

- Et sted skal folk da være.

- Så må kommunen jo skaffe dem en bolig de har råd til.

- Det er da bedre, at de bor der end i en papkasse under en bro, skriver Jørgen, men hvad tænker du?