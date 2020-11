Kommune vil have oprindelig natur: Ejer idømt dagbøder

- Min hustru og jeg købte i 2016 en skøn ejendom, med tilhørende skov, sø, frøer og fuglekvidder.

- Men nu mener en medarbejder fra Faxe Kommune, at søen skal fyldes op og træerne fældes.

Å beskyttelseslinjen?

- De mener vi skal have en dispensation for ’å beskyttelseslinjen’.

- Ejendommens tidligere ejer - har tilbage i 2005/2006, fået både tilladelser samt tilskud fra amt og Miljøministeriet til at grave søen og plante træerne.

I strid med sund fornuft

Sådan indleder Theis S et brev til nationen! om den i hans øjne komplet sindssyge behandling, han og konen Ivalu er udsat for lige nu af Faxe Kommune. For nogen på kommunen har nemlig – som de oplever det – set sig sure på deres lille idyl Og trukket dem i retten og 'kørt dem over'.



Det synes Theis er så urimeligt, at han synes hele Danmark skal høre om sagen. Hans brev – som nationen! derfor har bedt miljøministeren læse og kommentere - fortsætter nemlig således:

Vil de hellere have landbrugsjord?

- Det virker så bureaukratisk – og helt i strid med sund fornuft, at de nu vil tvinge os til at dække søen til og fjerne en større del af skoven.

- Danmark vil gerne fremstå som værende en grøn nation og et foregangsland for resten af verden.

- Og nu giver de bøder og sagsomkostninger mm., hvis vi ikke reetablerer området - fjerner søen og fælder skoven - så det fremstår som før projektets tilblivelse.

Lad dog natur være natur

- De vil altså hellere have landbrugsjord, som sprøjtes med gift og gødning - af hensyn til åen, der løber bagved søen!?

- I dag er der en gennem 14år uberørt eng, hvor kvæg går og græsser. Hvorfor kan det ikke forblive sådan?

- Hvorfor kan vi ikke lade natur være natur, skriver Theis, der har sendt dommen fra sidste uge med.

nationen! sendte brev og dom og video til Miljøministeriet i onsdags, og bad om en reaktion, men de er ikke vendt retur.