Kommunen rev rygeskuret ned: Nu står vi alle vegne

- Jeg synes folk skal have lov til at ryge.

- Det er jo ved at grænse op til hysteri.

- Har selv været ryger, så lad dog det være frit.

Der var også noget socialt i det

Sådan skriver Wilma K i en kommentar på jv.dk om det rygeforbud, der er indført på samtlige Haderslev Kommunes grunde og ejendomme. Avisen har nemlig konstateret, at rygeforbuddet - og nedrivningen af rygeskuret foran Sundhedscentret på Clausensvej - ikke har fået folk til at stoppe med at ryge. Nu ryger de bare på det andet fortov:

- Før, da vi havde rygeskuret, var der også noget socialt i det, og rygningen var samlet til ét sted.

- Nu står folk og ryger alle vegne rundt om centret, så hvad har kommunen fået ud af det, siger en 51-årig mand til avisen, og på Facebook er Wilma ikke den eneste, der synes at det totale rygeforbud er forkert:

- Hvor er det sørgeligt at andre skal bestemme over os rygere.

Man må åbenbart ikke selv bestemme

- Er opvokset med at Danmark er et demokratisk land. Det gælder åbenbart ikke at man selv bestemmer over sit liv.



- Så kan folk sige at rygere koster sundhedsvæsenet mange penge.

- Hvad så med med sundhedsfanatikere, der udpiner deres krop med overdreven motion og kost der svarer til hvad en fugl kan have i næbbet, skriver Pia A således, men hvad tænker du?