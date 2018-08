Kommunen sørger for Jacobs tøjvask: Tvunget til at gå i anden mands bukser

- Hej. Jeg får hentet og bragt vasketøj hver uge. Jeg har haft vaskeriet i alt ca. 8 år.

- Jeg betaler på den måde, at de trækker mine penge fra kommunen og jeg har næsten lige skulle betale omkring 1200 kr. ekstra.

- Men jeg er under administration og tror beløbet jeg selv betaler er omkring ca. 130 kr pr vask og resten betaler kommunen, da jeg er på den højeste førtidspension efter den gamle aftale!

- Og vasketøjet bliver da også rent - men det er ikke mit!

Det hjælper ikke tage kontakt

Sådan indleder Jacob fra København er brev til nationen! om den ærgerlige situation har er havnet i. For da Jacob åbnede posen med rent vasketøj forleden, var der igen sket en fejl.

Der lå en fremmed mands tøj, viskestykker og håndklæder og da det ikke er første gang - og fordi han ikke kan komme igennem til vaskeriet pr. telefon - så prøver han nu pressen:

- Jeg mangler igennem tiden rigtigt meget af mit vasketøj fra Berendsen !

- Jeg har flere gange taget kontakt men der har ikke hjulpet

- Med hensyn til det her tøj, som jeg har fået denne gang, har jeg henvendt mig, men tlf køen er totalt lang

- Kan kun sige at jeg er noget chokeret over dette sker så ofte.

Ikke så mange penge - og tøjet er for småt

- Jeg har ikke mange penge – og nu er det meste af mit eget tøj væk, og det jeg har fået i stedet for, er for småt, skriver Jacob, og hos Berendsen - som vasker 16.000 stykker tøj dagligt - er man rigtig kede af at høre, at det er gået galt:

- Vi har omhyggeligt gennemgået alle de detaljer, som vi har registreret i kundeforholdet med Jacob – bl.a. alle hans leveringer og vores løbende dialog med Jacob, herunder hans reklamationer og spørgsmål i hverdagen.

- Vi kan i sagens natur ikke dele oplysninger om selve kundeforholdet – men vi kan fortælle, at i de mange år, hvor Jacob har været kunde hos os, så har vi kun registreret få reklamationer.

Det må naturligvis ikke ske

- Når dét er sagt, så må det naturligvis ikke ske, at en borger mister noget af sit tøj – det er jo borgernes værdifulde, personlige ejendele, og vi er rigtigt kede af at høre, at det er sket for Jacob.

- Vi har en aftale med Københavns Kommune om, at vi erstatter bortkommet tøj, såfremt kundens tøj ikke er tilvejebragt senest fire uger efter det er blevet meldt bortkommet til vores kundeservice.

- Vi har forsøgt at kontakte Jacob i dag, så vi hurtigt kan få afhentet det tøj, som ikke er hans, og få igangsat eftersøgningen på hans eget tøj.

- Det er endnu ikke lykkedes os at få kontakt til Jacob, men vi vil naturligvis fortsætte indsatsen for at få en god dialog med Jacob, skriver Berendsen til nationen!.

Tror du Jacob får sit tøj igen? — Ja — Nej — Ved ikke Tror du Jacob får sit tøj igen? 11,73 % Ja 82,3 % Nej 5,97 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Fakta om Berendsens vaskeri i Kastrup, der har specialiseret sig i vask af private borgeres tøj: