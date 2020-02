Kommunen til nervøs mor: Kan godt se lidt småt ud

Da en mor afleverede sit barn i en institution i Valby torsdag morgen, blev hun nervøs for sikkerheden. For som hun så det, var der kun én voksen til fire stuer med plads til 92 børn. Kommunen siger der var to voksne - og 14 børn.

- Én voksen til 4 stuer/92 mulige børn i institution.

- Og vi har Mette Frederiksen, der bryster sig af at være ’børnenes statsminister’.

- Men hvad så med om hun kom i sving med at sikre vores børn ordentlige rammer i institutionerne ASAP.

- Stakkels stakkels stakkels børn!

Virkeligheden er at 10 er syge

Sådan indleder Berit H en mail til nationen! om det nødråb hun læste på Facebook-gruppen Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen torsdag aften. Her skrev en mor nemlig, at hun var nervøs for sikkerheden i sit barns institution, da hun kun så én voksen da hun afleverede sit barn torsdag morgen:

- Virkeligheden i vores børns institution er op til 10 fraværende personaler dagligt pga sygefravær.

- I dag var én af de dage, og betød at der var én pædagog til at tage imod alle børn i børnehaven kl 7.45; 4 stuer med 92 mulige børn, der kunne være mødt der.

Please ta' det på forsiden

- Hvornår er det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at aflevere sine børn, skrev moren, og det syntes Berit var et så godt spørgsmål, at hun bad nationen! om at bringe nødråbet videre:

- Det her det går ik’ – ik’ en eneste dag, ik en.

- Please please please ta det på forsiden og læg press på, der skal være en øvre grænse for, hvor mange børn der må være pr voksen, skriver Birgit, og nationen! har spurgt Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning om de kan bekræfte, at der kun var én voksen og hvor mange voksne og børn, der skal være normalt - og de i øvrigt ville kommentere opslaget.

Kommunen: Der var to - og den tredje var syg

Og kommunen svarer, at der ganske rigtigt var én, der var fraværende pga af sygdom, men at de IKKE kan genkende situationen:

- Der var to (voksne på arbejde red) og under 15 børn (men hvis den ene var på en stue eller hvad ved jeg, så kan det jo godt se lidt småt ud).

To personaler til 14 børn

- Torsdag morgen så således ud:

- Kl. 07:00-08:00: 2 personale (henholdsvis med mødetid 6-13 og 7:30-13)

- Blomme børn = 4, Æble børn = 7, Kirsebær børn = 1 og Kiwi børn = 2.

Og seks personaler til 38 børn

- Kl. 08:00-09:00: Yderligere 4 personaler møder ind ( henholdsvis med mødetid 8-15, 8-12, 8-16 og 8-12:30). til sammen 6 personaler

- Blomme børn = 8, Æble børn = 12, Kirsebær børn = 13 og Kiwi = 5 børn, skriver kommunen, der har fået tallene ved at samkøre informationer om fremmødte børn med personalets arbejdsskema.

