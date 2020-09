Kommunen tilbød 41.000: Sku' ha sagt ja

- Min gamle arbejdsplads som er Næstved kommune, har behandlet mig uretfærdigt.

- Jeg blev ansat af Næstved kommune som vikar d.20.05.16 og blev opsagt d.26.05.17.

De skulle have ansat mig som månedslønnet

- I denne periode nåede jeg at arbejde 2674 timer.

- Efterfølgende blev det klart, at jeg skulle have været månedslønnet allerede efter tre måneder efter min ansættelse, da jeg arbejdede over 37,5 timer om ugen i en periode over tre måneder.

Sådan indleder HS (nationen! har selvfølgelig navn og adresse på manden) et brev om at blive dårligt behandlet af en arbejdsgiver - i flere omgange. For HS ville for det første - hvis han var blevet månedslønnet - have stået bedre, da kommunen valgte at fyre ham.

Min fagforening rådede mig til at kæmpe

Og nu, hvor sagen efterhånden er ved at hænge ham ud af halsen, siger kommunen blankt nej til at give den godtgørelse, de var klar til at give ham. Du kan læse kommunens kommentar til sagen - og deres definition af det det hedder 'retsfortabende passivitet' nedenfor. Brevet fra HS fortsætter nemlig således:

Der her brev modtog HS i juni 2019.

Har fortrudt at jeg ikke sagde ja

- Jeg fik tilbudt 41.000 kr dengang, men min fagforening råde de mig til at kæmpe for at få mere – men kommunen nægtede.

- Og nu vil de ikke engang udbetale mig noget beløb overhovedet.

- Jeg har i dag så meget fortrudt ikke at tage imod pengene fra Næstved kommune.

- Men hvordan kan det være OK at behandle sine ansatte på den måde.

- Jeg føler mig snydt, skriver HS, og nationen! har bedt Næstved Kommune kommentere sagen - og svare på, hvad der ligger i begrebet 'retsfortabende passivitet'. Deres svar lyder:

Kommunen: Man skal svare inden for rimelig tid

- Vi kan ikke udtale os ikke om personalesager, det er mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

- Men om ”retsfortabende passivitet” kan vi sige helt generelt, at det er et juridisk begreb, der betyder, at man kan miste sin ret til en indgået aftale eller lignende, hvis man ikke vender tilbage med en reaktion på det aftalte, eller gør indsigelse, inden for en rimelig tid.

- Det er en konkret vurdering fra gang til gang, hvornår der er tale om retsfortabende passivitet. Men lad os tage et eksempel fra en helt anden boldgade.

Ellers risikerer man slet ikke får noget

- Jens har fået lagt nye gulve i sit hus. Jens er ikke tilfreds med gulvene, da de ligner kong Volmers røv. Han - altså Jens – klager til gulvmanden, der tilbyder ham 10.000 kr. i kompensation.

- Først et år senere reagerer Jens på gulvmandens tilbud om kompensation og siger, 'Hey hey, det er slet ikke nok, jeg vil have mindst 20.000 kr.'

- Nu risikerer Jens ikke at få noget overhovedet, da der simpelthen er gået for lang tid, før han reagerede – han har udvist retsfortabende passivitet, skriver Næstved Kommunes Center for Politik og Udvikling

