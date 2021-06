Kone koster ikke én krone: Ikke sædvanligt

Jens-Erik kører lastbil, kigger på fugle - og ´må rejse frem og tilbage til Kina for at være sammen med konen. De danske myndigheder vil ikke give hende lov til at rejse ind, selv han betaler alt for hende

- Jeg er 58 år, har fast arbejde som last bilchauffør. Jeg har eget hus og bil

- Som hobby har jeg fugle og en havedam i haven.

- Men jeg savner jo min kone, som jeg har været gift med i 4 år. Desværre har vi kun været sammen her hos mig i16 måneder.

Hun koster ikke én krone

Sådan indleder Jens-Erik P et brev til nationen! om den måde han og hans kinesiske kone bliver behandlet på at det officielle Danmark. Jens-Erik er en af de mange hundrede danskere, der synes det er forkasteligt, at den danske stat skal bestemme, hvem han må bo sammen med i huset på Bornholm.

Blev smidt ud i 18 - så jeg må rejse til Kina

Og han vil gerne bidrage med sin historie, så alle kan se, hvor hårdt systemet er. hans brev - som du gerne må dele til andre, der er interesserede i dansk udlændingelov og danskeres ret til at gifte sig med dem, de vil - fortsætter nemlig således:

- Udlændingestyrelsen sendte først et brev om, at hun skulle være ude af Danmark d.4. 8. 2018, og siden har jeg været i Kina 2 gange for at besøge min kone.

Hun må ikke få visum

- Når min kone har søgt turistvisum( det har hun gjort 2 gange), har hun fået afslag, da de mener, det er et proforma ægteskab.

- Hvad det ikke er, skriver Jens- Erik, der har sendt det afslag konen fik tilbage i 2018 med. her kan man bl.a læse, at myndighederne synes det er usædvanligt, at man gifter sig efter seks måneders internet-kæresteri og et par måneders samliv:

Forstår det ikke

- Forstår ikke rigtigt, hvorfor jeg ikke kan få min kone til Danmark.

- Jeg har hele tiden betalt alt for min kone, så det koster ikke staten en krone, skriver Jens-Erik, der også har sendt det afslag parret fik sidste år, da de klagede over afslaget fra 2018.