Konen gad ikke køre 200 km: Så lavede Thomas et lysbilledshow

Fysiklæreren Thomas var i USA i sommer i 2 uger med kone og 3 børn. Og selv om det var fint at se Disney World, Kennedy Space Center og Everglades Naturpark, var der én ting han virkelig glædede sig til at se. Et spritnyt atomkraftværk.

- Efter et besøg med hele familien ved Kennedy Space Center i forbindelse med 50-årsdagen for månelandingen, gik turen nordpå til staten Georgia.

- Her er nemlig USA-rejsens hovedattraktionen som jeg ser det - en atomreaktor byggeplads.

Familien ville ikke med

- Et nyt værk i sidste fase af opførelsen – et ja til fremtiden og til miljøbeskyttelse.

- Familien ville dog ikke med, men blev i byen Savannah og shoppede.

Sådan indleder fysiklærer Thomas N - også kendt som atom-Thomas her på nationen! - et 'postkort' fra den ferie han netop er vendt hjem fra. Thomas var nemlig så begejstret over den solo-tur han endte med at køre - og han har derfor lavet et lille lysbilled-show til konen, børnene og dig. Det kan du se hvis du klikker nedenfor. Hans brev fortsætter nemlig således:

Cowboyhat og kamera

- Så jeg tog turen alene ud på landeveje og grusveje mod byggepladsen, der lå 200 km væk. Kun udstyret med cowboyhat, nysgerrighed og kamera.

- Og hvorfor er et atomkraftværk så fascinerende?

- Tja, tænk på det som sker inde i reaktoren sådan her: Man dirigerer en neutron ind i en atomkerne dvs. på et område som er en milliontedel af en nanometer. Herved frigøres på en brøkdel af et sekund en energi som det ellers ville tage naturen milliarder af år at frigive og en energi 100 millioner gange større end energien fra et kulbrintmolekyle.

Niels Bohs banebrydende arbejde

- Denne teknologi, baseret på vor landsmand Niels Bohrs banebrydende arbejde, er i opfindsomhed og kreativitet ikke blevet overgået hverken før eller siden.

- Og den har nu gennem 60-70 år vist at den bare virker og er udødelig trods alle de hadefulde myter og usandheder der er spredt om den, skriver Thomas, men hvad tænker du?

