Konen skred: Der stinker

- Hej.

- Jeg hedder Rasmus, jeg er nabo til asfaltvirksomheden NCC Hjallerup og jeg oplever dagligt lugt/støvgener.

- Lugten begynder kl. 04 og slutter som regel kl først efter kl 15-16.

- Og for 2.5 år kostede lugten / støvet mig faktisk mit ægteskab.

Blev splittet ad - det ville konen ikke se på

- Min kone gennem 22 år kunne nemlig ikke holde ud at se på, hvordan jeg blev splittet ad i kampen mod lugten/ støvgenerne

- For der var ingen, hverken kommunne elle NCC, der gjorde noget for at hjælpe mig eller mine naboer.



Sådan indleder Rasmus G et brev til nationen! om at eje et hus, der ligger ved siden af en asfaltfabrik, der vokser og vokser.

Der er jo snart kommunalvalg

Da Rasmus flyttede ind for 12år siden, ejede NCC således 3 asfaltfabrikker i Nordjylland. I dag har NCC samlet hele produktionen i landsdelen på adressen i Hjallerup, og Rasmus håber, at hans brev kan være med til at ruske kommunen op - nu hvor der snart er kommunalvalg.

Hans brev - som nationen! har bedt Brønderslev Kommune om at kommentere - fortsætter nemlig således:



Kan hverken være ude eller inde

- Brønderslev kommune ønsker ikke at hjælpe de trængte naboer. Og benægter at der lugter ved de nærmeste naboer.

- Samtlige byrådsmedlemmer er bekendt med sagen. Men vælger blot at vende det døve øre til.

- Til tider stinker der så meget at vi naboer hverken kan holde ud at være ude eller inde.

- Jeg har mine 2 børn hver anden uge, og de døjer ofte med hovedpine.

- Der er også støvgener, for hver gang der knuses genbrugsasfalt på virksomheden, ligger der et fint dække sort asfaltstøv på f.eks haveborde, biler osv.

- Støvet er blevet analyseret(se det her indslag fra TV2Nord fra december 2020). Og prøverne har vist at støvet er kræftfremkaldende.

Tør ikke holde fest i telt

- Vi har de sidste 5 år ikke turde spise af vores afgrøder, og når min søn skal konfirmeres næste år, tør jeg ikke holde det i haven i et telt.

- Selv om sådan en fest er et hans største ønsker, skriver Rasmus, og nationen! har bedt Brønderslev Kommune svare på, hvad de synes en borger, der har så store problemer med lugt fra naboen, skal gøre? Og om de selv synes de har hjulpet Rasmus godt nok?

De svarer således:

Kommunen: Lugtgener er ikke væsentlige

- Brønderslev Kommune har gennem miljøgodkendelsen fastsat rammer og vilkår for virksomheden, der sikrer, at miljøpåvirkningen af omgivelserne ligger inden for gældende rammer, der er fastlagt i national lovgivning.

- Kommunen har i en årrække været i dialog med både naboerne og virksomheden om blandt andet lugt.

- Kommunen har på intet tidspunkt sagt, at der ikke er lugt i området, men kommunen har gennem mange tilsyn i og uden for området kunnet konstatere, at lugtgenerne ikke var væsentlige.

Vi venter på svar om asfaltstøv

- For at imødekomme naboernes ønske samt sikre, at alle driftssituationer bliver undersøgt, har forvaltningen gennemført tilsyn tidligt om morgenen, midt på dagen og sidst på dagen med skiftende vejrforhold.

- Brønderslev Kommune har den 25. februar 2021 forespurgt Miljøstyrelsen om der er sundhedsskadelige stoffer i asfaltstøvet, da det er dem der fastlægger standardvilkår for fx asfaltfabrikker. Forvaltningen har rykket for svar på forespørgslen, skriver Brønderslev Kommune.

En asfaltfabrik i Allerød Kommune står lige nu stille, fordi naboerne her også klager over lugten, men hvad tænker du?