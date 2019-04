Konen tabte ny mobil - og så begyndte ulykkerne

- Konen tabte en et par måneder gammel telefonen (Huawei Mate 20 Lite) på vej ud af bilen.

- Skærmen knækkede.



Det var 25. februar

- Efter kort tid på Google fandt vi frem til 2-3 dages 'screen repair' tilbud på mytrendyphone.dk for 718 kr.

- Det takkede vi ja til, det var mandag 25. februar, vi betalte og afsendte telefonen til MyTrendyPhone som pakke dagen efter.

Først siger de at de ikke har modtaget den

Sådan indleder Tommas A. et brev til nationen! om det, der i hans og konens øjne er ret dårlig kundeservice. Tommas har - som du kan se nedenfor - brugt en del tid på at finde ud af, hvad der sker, og nationen! har også forsøgt. Forgæves. Tommas' brev, som du gerne må dele, fortsætter nemlig således:

- 4. marts skriver konen så til MyTrendyPhone for at høre, om telefonen er på vej tilbage.

- MyTrendyPhones kundeservice svarer, at de ikke har modtaget telefonen (hvilket ikke passer, da pakken kan spores, og vi kan se, at den blev leveret til MyTrendyPhone 28. februar, screenshot vedhæftet).

Siger den kommer på mandag

- Til dato har vi ikke modtaget telefonen tilbage, og vi har kontaktet MyTrendyPhone 8-9 gange via email og telefon.

- Gang på gang lover de, at telefonen kommer næste mandag, og de har altid en eller andet undskyldning for, hvorfor den er forsikret. Alt fra manglende reservedele til vild travlhed.

1. april

- Sidst hørte vi fra MyTrendyPhone 1. april, hvor de igen kommer med ny undskyldning og lover, at at telefonen skulle være klar om 3-4 dage, slutter brevet fra Tommas, som nationen! i onsdags sendte videre til MyTrendyPhone, og firmaet svarer på, hvad de opfordrer kunder, der må vente så længe, til at gøre, og hvornår de regner med at have Tommas' kones telefon klar. Den eneste reaktion, nationen! har fået på den mail, er standardsvaret:

Nu siger de slet ikke noget

'Tak fordi du kontaktede MyTrendyPhone’s kundesupport. Vi vil besvare din mail så hurtigt som muligt, og det er vores mål at vende tilbage til dig indenfor 1 hverdag.'



Det var i onsdags.

Hvad tror du, der sker med telefonen?