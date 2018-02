Konen tastede forkert og fik P-bøde: Nu vil Finn have sine 22,18 kr retur

En bøde for at taste D i stedet for B på 510 er skrapt - men det er jo rent tyveri, at man så ikke får de penge man har betalt forkert retur, mener Finn

- Min kone har fået en parkeringsafgift på 510 kr.

- Ikke fordi hun ikke har betalt for parkeringen, men fordi hun kommer til at indtaste forkert begyndelsesbogstav i nummeret på vores nye bil.

- Istedet for BL…… skriver hun DL……

Der var ingen bøde så vi kørte bare

- Vi var uvidende om dette, da der ikke var nogen afgift siddende på vores bil, da vi kørte, og derfor ikke gemte parkerings-kvitteringen.

Sådan indleder Finn J. et brev til Ekstra Bladet om den - i hans øjne - dobbelturimelige situation, han og konen er havnet i, fordi der blev tastet D istedet for B på en kold februar-dag.

- Jeg klagede over afgiften, da jeg vidste at vi havde betalt, men Center for Parkering fastholder afgiften.

- De mennesker handler ikke med konduite.

Det kalder jeg rent tyveri

- Det må så være hvad det er, men det kan da ikke være rigtigt, at de ikke vil refundere den betalte parkeringsafgift- hvor lille eller stor den er.

- Det kalder jeg rent tyveri, skriver Finn, der også har sendt center for parkerings udførlige men afvisende svar på hans klage med. Og her kan man ganske rigtigt læse, at loven har en særlig paragraf vedr. automat-køb, der betyder, at centeret IKKE behøver sende pengene retur til Finn.

Efter en samlet vurdering

Vi kan ikke tilbyde dig pengene retur



Men hvad tænker du? Har Finn ret?