Konfirmander boykotter kirke: Bitter bonusmor forklarer hvorfor

Min bonussøns far og jeg vil gerne giftes, og gerne i Kristkirken, pga min mands tilhørsforhold til kirken, men da jeg har været gift før, kan det ikke lade sig gøre, skriver Gitte, hvis bonussøn derfor har valgt at blive konfirmeret i en anden kirke.

- Hvis jeg var kirkegænger, så var det ikke den kirke, som jeg ville sætte mine ben i.

- Deres holdninger til nogle ting er 'lidt' forkvaklede.

Forældre rykkede væk på grund af shitstorm

Sådan skriver Allan C i en af de kommentarer, der er skrevet på jv.dk om den konfirmand-flugt Kristkirken i Kolding er ude for. Kun 7 af de unge fra den lokale skole har valgt at følge konfirmationsforberedelsen i Kristkirken i år. 40 har valgt en anden kirke, så hvor der normalt er tre hold konfirmander, er der i år kun nok til ét hold. Og det er mediernes skyld, lyder det fra præsten:

- På grund af den shitstorm, der blev rejst i februar og marts sidste år, var der en del forældre, der rykkede væk.

Min bonussøns far og jeg må ikke blive gift

- Som jeg har forstået det, væltede den her shitstorm billedet for en del, siger Kristkirke-præst Jan Holm Mortensen nemlig til Jydskevestkysten. 'Shitstormen' handlede ifølge avisen om kirkens tre præsters modvilje mod at vie homoseksuelle og personer, der har været gift før, og ser man på kommentarerne på avisens Facebook-side i dag, så er der stadig god debat i Kristkirtken:

- Jeg forstår godt, dem der fravælger Jer. Vi gør det selv.

- Min bonussøn skal konfirmeres, og har fravalgt kristkirken netop pga de, efter vores mening, vanvittige holdninger, der kommer derfra.

- Drengens far og jeg vil gerne giftes, og ville gerne vies i kristkirken, pga min mands tilhørsforhold til kirken, men da jeg har været gift før, kan det ikke lade sig gøre.

Så vi føler at kirken har fravalgt os

- Så vi vælger et sted, hvor alle ydelser tilbydes os uanset vores historie. Vi føler, kirken har fravalgt os og ikke omvendt, skriver Gitte P således i en kommentar, der har fået 36 likes, og Maya R synes også det er kirkens egen skyld:

- Tjah, shitstorm og shitstorm.

- KAN det ikke tænkes at det i stedet skyldes jeres noget middelalderlige holdninger til kvinder, ægteskab og homoseksualitet, og at koldingenserne i højere grad end jer formår at leve kristent med synden og tro på tilgivelsen...

- En tilgivelse det ikke er jeres opgave at give, men alene gives gennem troen, hvis jeg husker rigtigt.

For nemt at give pressen skylden

- Men det ER selvfølgelig nemmere at give jv.dk skylden end det er at se indad.

- Og...vent...er spørgsmålet ikke; hvorfor ser du splinten i din broders øje og ikke bjælken i dit eget...?, skriver Maya, mens Johan A syneas at kritikken af kirken er kammet over:

- Mange skriver som om, at missionsfolkene har 'overtaget' magten fra de 'rigtige' beboere i sognet. Men hvad hvis det kun er missionsfolkene, der kommer i kirken?

De fleste af dem der brokker sig er ikke trofaste kirkegængere

- Min erfaring er, at det stort set kun er missionsfolk, der er aktive i kirkerne rundt omkring i Danmark og sætter sine ben i kirken ugentligt.

- De fleste af dem i tråden, der brokker sig over, de ikke vil vie fraskilte og homoseksuelle, er jo sikkert ofte kun i kirken til særlige begivenheder.

- Skal præsterne ikke i højere grad være for dem, der søndag efter søndag tropper trofast op, end de kulturkristne, der kun vil bruge kirken få gange?

Kristkirken er den mest populære i Kolding

- Der er mange kirker rundt om i landet, der står næsten tomme. Ikke fordi der ikke er kirkegængere i sognet, men fordi menighedsrådet kun tænker på de kulturkristne og vælger præster, der ikke giver mening at komme til for missionsfolk pga. forkyndelsen, teologi og bibelsyn.

- Selvfølgelig skal der også være noget for de mange kulturkristne, der betaler kirkeskat, men jeg vil bare gerne udfordre den dominerende tankegang her i tråden.

- Kristkirken er, så vidt jeg ved, en kirke, hvor der kommer rigtig mange om søndagen, og så er det jo i mine øjne ret ligegyldigt, hvor mange der vil konfirmeres der.

Men skal man tænke på flertallet?

- Som jeg ser det, handler det her om, om man skal tænke mest på flertallet, der sjældent kommer i kirke, eller mindretallet, der ofte kommer i kirke.

- Kunne man fx forestille sig at ansætte præster, der gerne vil vie fraskilte og homoseksuelle, men som så til gengæld også kun bruges til konfirmation, vielser osv., så almindelige kirkegængere kan få den forkyndelse, de gerne vil have, og de kulturkristne kan få den service, de gerne vil have? Så kan alle måske blive glade?

- Folkekirken har i hvert fald tydeligvis et problem på det punkt, og jeg håber, nogen vil tage det seriøst og finde en løsning.

- PS. Nu deler jeg meget op i missionsfolk og kulturkristne. Der er selvfølgelig også andre, fx grundtvigianere. Jeg prøver bare at beskrive de to yderfløje, så jeg håber ikke, nogen føler sig stødt over min hårde opdeling, ellers beklager jeg meget, skriver Johan, men hvad tænker du?

Der kommer mellem 150-200 til gudstjenesterne i Kristkirken, der dermed er den mest populære i Kolding.