Konsekvens: Betal 1,8 mio. inden to uger

Når man bliver løsladt fra et fængsel, skal man betale for sagsomkostningerne. Og derfor skylder 80.000 tidligere straffede danskere nu 4,4 milliarder kr.

- Jeg synes faktisk, det kunne være en ide at afskrive gælden med en vis procentsats for hvert år, den tidligere dømte holder sig ude af kriminalitet.

Ny dom - så skal der betales

- Med truslen om, at det fulde beløb skal afdrages, hvis der falder en ny dom.

- Det ville give et incitament til at droppe den kriminelle løbebane - og det vil give muligheden for at begynde på et liv med arbejde, familie etc. Uden evig gæld over hovedet.

Kiggede på girokortet: Fantasipenge

Sådan skriver Karen A. i en af de 200 kommentarer, der er skrevet på Jyllands-Postens Facebook-profil om den i nordisk sammenhæng usædvanlige måde, det danske retssystem beder straffede personer om at betale de omkostninger, der har været i forbindelse med rettens deres sager.

80.000 tidligere straffede danskere skylder på den måde statskassen mere end 4 milliarder tilsammen. Og avisen har talt med én af dem - en mand, der få uger sin løsladelse i maj sidste år modtog et girokort på 1,8 millioner kroner. Penge, der skulle falde inden 14 dage.

Gæld fastholder kriminel løbebane

- Jeg kiggede på girokortet og tænkte, at i bund og grund er det jo fantasipenge.

- Selv hvis jeg betaler 6000 kr. af om måneden resten af mit arbejdsliv, vil jeg gå på pension dybt forgældet, siger manden til Jyllands-Posten, og argumenterer for 'en fornuftig løsning på gælden fra sagsomkostninger'. Og det er der andre end ham og Karen ovenfor, der er enige i:

- Et eller andet bør gøres, da det er med til at fastholde den kriminelle løbebane.

Gebyrer helt ude hampen

- Jeg er klar over, at det er et kæmpestort dilemma - men en stor del af de beløb er renter og gebyrer, som er helt ude i hampen, og måske kunne noget af det skyldige beløb også konverteres om fra den hær af offentlige 'hjælpere', som er sat ind på sagerne - for det er dæleme dyrt at holde i gang, skriver Peder M., mens Niels P. holder fast:

Betal - om du så skal bo i en jordhule

- Jeg tror kun, det er kriminelle, der synes, dét er en god idé.

- Nej, der skal være en konsekvens.

- Om du skylder 40.000 eller 4 mio., er ligegyldigt, du skal principielt betale det, du skylder.

- Om så du skal bo i en jordhule resten af livet.

Han kan være et skræmmeeksempel

- Det kan godt være, idioten ikke lærer af det, men i det mindste fremstår vedkommende som et skræmme-eksempel, så andre potientielle kriminelle ikke tror, at det er gratis at begå grov kriminalitet, skriver Niels, men hvad tænker du?