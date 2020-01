Konsulent får 1600 kr i timen: Kommunen skal spare

- Det kan ikke være rigtigt at vores skatte kroner skal gå til dette.

- 1600 kr i timen for at finde besparelser i det udsatte område.

- Hvor mange konsulent timer skal der bruges. hvis vores politikere ikke kan klare opgaven, så er de ikke kompetente nok til at sidde i deres politiske stol...

- Det er på kant med loven, så stop det nu.

Sådan skriver Henrik S i en af de kommentarer, der er skrevet på jv.dk om Kolding Kommune, der forventer at de med hjælp fra konsulenter i et privat firma kan finde en besparelse på en million kroner fordelt med 500.000 kroner på henholdsvis psykiatriområdet og handicapområdet.

Konsulenterne skal kigge på i alt 160 sager - og i nogle af sagerne får de resultatløn - ti procent af besparelse. I andre sager får konsulentfirmaet 1600 kroner i timen.

Henrik er ikke den eneste, der synes at den metode er forkert, og på Facebook skriver LEV - foreningen for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede - at de synes det her er den helt forkerte vej at gå:

- Denne aggressive metode til at finde besparelser har omfattende menneskelige konsekvenser for de borgere, som disse kortsigtede besparelser rammer, skriver LEV, og ser man på de øvrige kommentarer på jv.dk, så er der ingen der synes det er en god ide:

-Det er så sygt at jeg mangler ord.

- Det mest bizarre er at det ikke engang er en dårlig joke men den skinbarlige virkelighed.

- Jeg væmmes og græmmes, skriver Erica C., men hvad tænker du?

nationen! har den sidste måned kunne bringe flere nødråb fra syge danskere, der har fået frataget deres hjælp:

