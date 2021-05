Konsulenter hjælper ikke: 13-årig vil ikke ud af sengen

- Jeg er mor til en datter på 13.

- Hun har det virkelig skidt psykisk…..

- Hun har ikke været i skole siden august 2020, og ligger hjemme, mest under dynen.

- Hun har gennem det seneste år drømt om komme på kostskole - væk fra nærmiljøet.

Hun er ikke klar til kommunens konsulenter

Sådan indleder H, der bor i en lille jysk by, et brev til nationen! om at have brug for hjælp – og ikke få den.

For datteren var i 2019 – da hun var 11 år - udsat for en episode på et sportsområde ved skolen, som har sat så dybe spor i hende, at hun dårligt tør gå uden for en dør.

Politiet, de sociale myndigheder og endda også den lokale presse (link til én af artiklerne fra Jydskevestkysten) har været inde over, men det har bare ikke hjulpet pigen spor. Så nu håber moderen at et brev til nationen! kan ruske op i kommunen. Hendes desperate brev – som nationen! har sendt til kommunen med nogle generelle spørgsmål - fortsætter derfor således:

Hun har brug for at komme væk fra nærmiljøet

- Desværre vælger vores kommune ikke at tage imod min datters råb om hjælp.

- De sender hjemme-konsulenter, som hun ikke ønsker eller kan åbne sig op over for.

- Hun er ikke klar....

- Hun har brug for at komme et sted hen, hvor der er ekstra ressourcer til rådighed og langt væk fra nærmiljøet, så hun kan komme sig i det tempo der passer til hende.

Men kommunen vil ikke ofre pengene på hende

- Og vi har selv fundet en fin kostskole, der koster 30.000 i måneden. Men de penge vil kommunen ikke ofre.

- Vi havde ellers aldrig overvejet, at man i Danmark ikke kan få den hjælp, man så inderligt ønsker.

- Og vi frygter, at vores datters kommer til at koste samfundet mange flere penge, på den lange bane hvis vi ikke får det her løst og gjort hende klar til livet igen, skriver moderen, der selvfølgelig har tænkt flytte-tanken, men har droppet den igen, da der er andre søskende.

Kommunen: Vi udtaler os ikke til historier om borgere

nationen! har spurgt kommunen, hvor mange af kommunens skolebørn, der har fået bevilget kostskoleophold de seneste tre år, og hvad kommunen tænker om skolebørn, der ikke tør gå i skole? Og hvad de på rådhuset tænker om borgere, der selv har et bud på, hvordan de skal hjælpes. De svarer således:



Alle skal være trygge

- Vi kan ikke udtale sig til konkrete avishistorier om borgere i kommunen.

- Alle borgere skal kunne være trygge ved, at kommunen ikke udtaler sig om familiers private forhold til pressen, men hvad tænker du?