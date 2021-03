Kontantforbud: Maks. 20.000 kr

Regeringen har fremsat et lovforslag, der sænker grænsen for kontantforbuddet i hvidvaskloven fra 50.000 kr. til 20.000 kr. for erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven. Peter synes, det er gået for vidt

- Som det er nu kan vi købe for op til 50.000 kr. kontant.

- Det vil man nu sænke til 20.000 kr.

- Jeg tænker, hvor havner vi snart henne.

- Er det virkelig det, som hr. og fru. Danmark vil?

- Skal der være så meget formynderi i et frit land.

Banken læser med når jeg køber pornoblad

Sådan skriver Peter H til nationen! om det lovforslag, regeringen netop har fremsat om at sænke kontantforbuddet, så virksomheder højst må acceptere kontantbetalinger fra kunder på 20.000 kr.

Den nuværende grænse er 50.000 kr, og den blev indført for lidt over to år siden, da Danske Banks hvidvaskningsskandale rullede.

Men Peter synes, hvidvaskloven er gået fuldstændigt over gevind, og han beder derfor nationen! om at undersøge, hvad folk mener om det. Så når du har læst hans brev, skal du altså sætte et kryds i afstemningen. Peter fortsætter nemlig således:

Ville hæve 300.000 kroner: Så ringede banken til politiet

Jeg har intet at skjule

- Loven bruges til at forvandle Danmark til et kontantløst overvågningssamfund, hvor det at gå ned og købe et pornoblad, eller en pakke kondomer, eller noget andet, man gerne vil holde PRIVAT for banken bliver umuligt.

- Jeg ved godt, de fleste siger 'Jeg har intet at skjule', og det er så nemt at betale med kort eller mobilen, men hvad bringer det her med sig?

- Alle de store milliardsvindelsager, der har været, har som jeg har læst det ikke været med kontanter.

Den lille borger trynes

- Men den lille borger skal trynes og kontrolleres.

- Kan I ikke lave en afstemning, så vi kan se, hvad folk mener om det?

- Vi er en del der er meget bekymrede over udviklingen, og hvem er det egentlig, der vil i den retning, skriver Peter H og nationen! har fundet lovforslaget - det står på side 41 ud af de 618 sider du kan læse her. Et lille screenshot ser sådan ud: