Kontantforbud: Pruttekonge ærgrer sig

Kontanter virker i en købs-situation. River man et bundt op, så vil sælger møg-gerne have fingre i dem. Det er i hvert fald min oplevelse, fortæller Jan J.

- Jeg elsker at have f.eks. 50.000 kr. i hånden.

- Og skal købe en bil til måske 60.000 og så sige til sælgeren:

- 'Se jeg har 50.000 kr. her og det er det, som jeg har'

- Så begynder jeg så at gå med mine 50.000 kr., og så kommer der et andet tilbud på ... måske ......55.000 kr.

Sådan indleder Jan J. et brev til nationen! om det forslag til et 'skærpet kontantforbud', regeringen netop har fremsat - et forslag, der har skabt vild debat på Ekstra Bladets Facebook-profil.

Kontantforbud: Maks. 20.000 kr .

Regeringen vil nemlig gøre det ulovligt at bruge kontantbeløb på over 20.000 kr i de butikker, der ikke er omfattet af hvidvaskloven. Men Jan synes, livet bliver kedeligere - og at han fattigere - når man ikke kan bruge en stor stak 1000-kronesedler til at prutte med:

Det kan man ikke med dankort

- Om det er hvidevarer, møbler eller bil.

- Man viser dem de kontanter, som man vil give.

- Og kan man ikke få det til den pris - så går man bare

- Det kan man ikke med et dankort.

- Folk er altid mest sultne efter kontanter, skriver Jan J., og i en af de mest populære Facebook-kommentarer (28 likes) skriver Jari B. om sine erfaringer:

- I forbindelse med at jeg skulle bruge et større beløb, blev jeg chokeret over alle de oplysninger, de ville have, for at jeg kunne hæve mine egne hårdttjente kroner.

- Det er i hvert fald min oplevelse, skriver Jari, og Tanja har indført en vane med kun at betale med kontanter i protest mod den digitale overvågning:



- Forleden kunne man ikke betale med kontanter i vores supermarked.

Lod varerne ligge - de kunne ikke tage kontanter

- Én kasse var åben for kontanter, de 8 andre tog ikke imod ...

- Så vi gik vores vej og efterlod varer for 900 kr.

- Penge er penge, og det er i papir eller i plastik.

- De giver samme værdi, skriver Tanja, men hvad tænker du om lovforslaget?