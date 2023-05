Kontantfrit om ti år: Nationalbanken chokerer

- Undersøgelsen bruger ordet 'kontantfrit' og ikke det mere almindelige 'kontantløst'.

- Ordet 'kontantløst' er ikke bare mere almindeligt - det er også det neutrale ord.

- 'Kontantfrit' er et værdiladet ord med en positiv vægtning; i betydningen 'fri for kontanter' - 'fri' og 'frihed' er i sig selv positivt ladede ord.

Ønsker de at være fri for kontanter?

- Mon det siger noget om spørgerens værdier og holdninger i forhold til kontanter?

- Ønsker Nationalbanken at være 'fri for kontanter'?

Bøvl: Farvel til kontanter

Sådan skriver en rystet Søren Kristensen på siden Hoja.dk om den undersøgelse, hans kone fik tilsendt for et par uger siden. Et Epinion-spørgeskema for Nationalbanken om kontanter.

Søren mener nemlig, at Nationalbankens måde at formulere spørgsmålene på tyder på, at banken gerne vil afskaffe kontanter. På linje med flere mindre erhvervsdrivende, bl.a. ejere af streetfood-vogne, men stik mod et voldsomt flertal af nationens! læsere.

Kontant-amok: Fingrene væk

Har ikke stillet spørgsmålet før

nationen! har spurgt Nationalbanken - der advarer danskere mod at tage kontanter med til udlandet - om spørgsmålet om kontantfrit er nyt? Og det er det:

- Vi har ikke tidligere stillet danskerne et spørgsmål om, hvorvidt det vil være et problem for vedkommende, hvis samfundet bliver kontantfrit, f.eks. om ti år.

- Spørgsmålet skal give os en bedre forståelse af, hvordan danskerne forventer, at deres betalingsvaner ændrer sig med tiden.

Er der noget, de digitale løsninger ikke kan?

- Samtidig giver det os en forståelse af, om danskerne mener, der er bestemte egenskaber ved kontanter, som f.eks. de digitale betalingsløsninger, ikke kan opfylde, skriver Nationalbanken til nationen!, men hvad tænker du?