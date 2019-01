Kontanthjælps-Helge klager over opsparing: 121.549 kr blev til 10.000

Helge har gennem et langt arbejdsliv sparet 121.549 kroner op hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Men først tager staten 47.000 og fordi han er på kontanthjælp, tager kommunen så lige 65.000. Det synes Helge er for ringe

- Jeg er på kontanthjælp og jeg vil gerne klage over min udbetaling af LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

- Jeg mister nemlig åbenbart cirka 65.000kr ved at få udbetalt min LD - som jeg selv har arbejdet mig til.

- Dette skyldes - ifølge Københavns Kommune - at jeg nu bliver selvforsørgende.

Først minus 47.000 og så minus 65.000

Sådan indleder Helge B en mail til nationen! om den i hans øjne meget urimelige måde staten og kommunen behandler ham og hans opsparede penge på. Helge har på fornemmelsen, at han ikke er den den eneste kontanthjælpsmodtager, der bliver overrasket over at staten skal have afgift og at kommunen efterfølgende betragter hans opsparing, som om han nu kan forsørge sig selv. Og han synes slet ikke at den information han har fået i telefoen fra kommunen, harmonerer med det brev han modtog i december.

Derfor vil han gerne advare andre:

- Staten tager jo også lige 47.000, så ud af 121.000, er der 10.000 til mig.

De skriver jo at beløb under 50.000 går fri

- Men i det brev jeg har modtaget, står der at jeg ikke bliver straffet for de første 50.00

- Håber i bringer det her, så alle på kontanthjælp ikke brænder fingrene ved at få dem udbetalt i god tro, skriver Helge, der gerne vil høre, hvordan du forstår formuleringen i det brev han modtog i december: