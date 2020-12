Kontanthjælps-kone: Giv min svage mand onlineaktivering

- Jeg finder det dybt besynderligt, at man som borger skal møde i aktivering i XXXX kommune.

- Især når ens sagsbehandler skal blive derhjemme og passe på sig selv...

- Hvad siger nationen mon til det?

Sådan lyder det i en af de mange henvendelser, nationen! har modtaget fra aktiverede kontanthjælpsmodtagere siden mandag, hvor Mette Frederiksen lukkede en stor del af Danmark - 38 kommuner for at være helt præcist - delvist ned. En nedlukning, der onsdag blev bredt ud til yderligere 31 kommuner.

Blev sendt hjem og kaldt tilbage i aktivering

I en anden skriver Nielsen, at han blev sendt hjem tirsdag morgen fra sin kommunale aktivering - men at han så fik et opkald fra jobcenteret:

- Jeg er i den uheldige situation at være på kontanthjælp og i nytteaktivering.

- Som forventet blev jeg sendt hjem fra samme tirsdag morgen, som følge af statsministerens udmelding om de yderligere restriktioner.

- Og derfor var jeg hjemme, da jeg onsdag bliver ringet op af kommunen fordi jobcenteret mener vi godt kan deltage i nytteaktivering.

Hvordan kan det være kritisk?

- Jeg forstår så bare ikke hvordan nytteaktivering kan falde ind under 'kritiske funktioner'. Nytteindsatsen er jo arbejdsopgaver, som SKAL ligge udover det normerede niveau, hvilket betyder at det ikke må være arbejdsopgaver som i forvejen udføres af fast ansatte, skriver Nielsen og C - som er gift med en kontanthjælpsmodtager, der er svagelig og derfor bange for at gå alt for meget uden for døren - skriver, at hun har forsøgt at tale fornuft med kommunens jobcenter. De vil nemlig have, at hendes mand skal møde og skrive CV'er sammen med andre kontanthjælsmodtager:

Skulle til møde i går - og igen på mandag

- Jeg er gift med mand, der er syg og sårbar.

- Det var faktisk derfor han han i januar i år endte på kontanthjælp, før fik han sygedagpenge.



- I sidste uge fik han en indkaldelse til første samtale via jobcenteret i deres beskæftigelsesfremmende indsats for syge borgere. Mødet var i går torsdag d. 10 december 2020 kl.10.00.



Jeg ringede til jobcenteret og blev paf

- Jeg tog kontakt til jobcentret, der bekræftede, at dette møde skulle han deltage i.



- Jeg blev total paf, og spurgte: Et fysisk fremmøde under en nedlukning?

- JA! var svaret, og da jeg fulgte op og spurgte: Hvorfor kan mødet ikke afholdes online eller pr telefon, lød svaret, at der er nogle kontantshjælpsmodtagere, der kan 'slippe' for fysisk fremmøde, og passe deres beskæftigelsesindsats med online fremmøde, men min mand skulle møde personligt.

Kom hjem med ny mødedato

- Da han kom hjem havde han fået en NY mødedato - nemlig den 14 december, hvor han FYSISK skal møde op kl 9.30 til 11.30, hvor han skal lave CV og sidde sammen med andre kontanthjælpsmodtager.

- Er man som modtager af offentlig ydelse af så ringe værdi for samfundet, at man godt må udsættes for smitte og sendes fysisk ud i samtaler og fremmøde?

Giv ham dog onlineaktivering

- Ikke nok med borgerne skal fremmøde, så skal de ofte også ud i offentlig transport, som statsministeren OGSÅ bad os om at gøre med omtanke.

- Mange af disse borgere - herunder min mand - er så sårbare på både psyke og helbred, at det i mine øjne er en unødvendig risiko at udsætte dem for.

- Hvorfor kan disse indsatser ikke ændres til online, skriver konen, der selv knokler for at få sin forretning til at hænge sammen, og at hun - hvis manden bliver smittet, kan smitte hende - må dreje nøglen om, skriver C, men hvad tænker du?