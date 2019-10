Kontanthjælpsmodtager er træt af CV-kurser: Vil have hjælp til iværksætteri

Philip troede at iværksættere var i høj kurs, og bad kommunen om et lån på 50.000 til start af eget firma. Han er nemlig træt af CV-kurser, aktivering og mentorforløb

- Iværksættere er ethvert samfunds rygrad. Vi er dem, der skaber arbejde og nye redskaber til samfundet!

- Derfor skulle man tro, at iværksættere er I høj kurs inden for staten og dens prioritering af lån, når der er lovende projekter, der kan sættes I værk.

- Sandheden er dog en helt anden. Det er så godt som umuligt at få lån fra staten og kommunerne, som burde investere I disse iværksætter projekter!

Havde store problemer med at skaffe penge

Sådan indleder Philip D et brev til nationen! om at stå med et brag af en god ide, men desværre være på offentlig ydelse og derfor ildeset i banken – og så konstatere, at kommunen ikke vil hjælpe en på vej.

Philip har modtaget hjælp til forsørgelse i flere år, men han er ikke spor imponeret over den job-indsats, der foregår i dag. Han synes kommunerne spilder deres penge på kurser og professionelle mentorer, der sjældent skaffer arbejde eller penge til samfundet, og han synes der skal mere fokus på iværksætteri i kommunerne.

Hans brev – som Fredensborg kommune svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

- Et typisk eksempel, har jeg lige været ud for, da jeg har store problemer med at skaffe midler til en medicinsk opfindelse. En opfindelse som vil spare samfundet for millioner af kroner, da den kan bekæmpe betændelser, der koster samfundet mange penge!

Blev glad da jeg læste om mikrolån

- Derfor blev jeg utrolig glad, da jeg opdagede at en iværksætter fra Århus havde fået et mikrolån af kommunen til at komme i gang med sin opfindelse. Håbefuldt gik jeg ned til min kommune, som er Fredensborg, for at ansøge om et mikrolån til at få udviklet en prototype af produktet, da der ligger en aftale om, at en stor plastikproducent vil producere den og sælge den i hele verden!

- Men nej endnu en skuffelse, for i Fredensborg kommune, bruger man ikke mikrolån, og man kan desværre ikke hjælpe med penge. Kun med en snak, der koster kommunerne kassen i diverse mentorer og kurser, man skal deltage i, skriver Philip, der havde håbet på, at hans brev ville have åbnet Fredensborg Kommunes øjne for mikrolån. Men det skete ikke:

Vi kan give tilskud til tænder eller kørekort

- Vi har kun har meget begrænsede muligheder for at støtte med den nuværende lovgivning.

- Vi kan fx give tilskud til tænder eller kørekort, som kan være forudsætning for at få job.

- Det kendte eksempel med mikrolån fra Århus var bl.a. finansieret af penge fra Velux-fonden, så der var andre muligheder, oplyser kommunen til nationen!, og henviser til at Aalborg Kommune som frikommuneforsøg også tilbyder mikrolån.