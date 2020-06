Kontanthjælpsmodtager: Frygter modregning af feriepenge

Feriepenge er normalt åbenbart lig med nul kontanthjælp. Eller også skal alle feriepenge modregnes. I dag begynder politikerne at forhandle om de såkaldt 'indefrosne' feriepenge

- Hej.

- Jeg er ærlig talt ret så rasende,.

- Jeg har lige talt med en veninde, som fortæller, at de feriepenge jeg måske får udbetalt snart, skal modregnes i min kontanthjælp.

- Hallo. Hvad sker der lige for det.

Mistede jobbet i marts

Sådan nogenlunde lød det i går i nationen!-telefonen fra en yngre og ret så frustreret kvinde, der ønsker at være helt anonym, af hensyn til sine jobmuligheder, men som gerne vil have, at hendes klage kommer ud til hele Danmark.

Kvinden mistede nemlig sit nogenlunde velbetalte job i underholdningsbrancen i forbindelse med nedlukningen af Danmark i marts måned. Og hun er derfor en af dem, der har set frem til, at regeringen vil hjælpe så folk kan få udbetalt deres feriepenge.

Men nu er hun i tvivl om, hun overhovedet får nogle af de cirka 25.000 (før skat) hun har set frem til. Og ser man på de forskellige kommuners hjemmesider plus en uddybende artikel fra Ankestyrelsen, der beskriver situation, så er svaret i dag, at hun kan få sine feriepenge - men ikke kan få kontanthjælp, men hun holder 'ferie' for sine feriepenge:

Ingen kontanthjælp mens man får feriepenge

- Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen, når borgeren holder ferien.

- Kommunen skal bruge det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække (dag for dag), og feriedagene skal omregnes til kalenderdage.

- Herefter kan kommunen nedsætte den periode, borgeren har ret til hjælp. Perioden skal nedsættes med det antal kalenderdage, som ferien strækker sig over.

- Hvis borgeren ikke holder ferie, skal feriegodtgørelsen trækkes fra krone for krone i den måned, hvor feriegodtgørelsen bliver udbetalt, skriver Ankestyrelsen nemlig, men kvinden synes altså det er helt forkert, som situationen er i Danmark lige nu, og at politikerne som begynder at forhandle om de indefrosne feriepenge, laver en særordning - så de ikke i ydelsessystemet tæller som 'normale' feriepenge::

Skulle de ikke sætte gang i Danmark?

- Var det ikke meningen, at de ekstra feriepenge skulle sætte gang i Danmark?

- Hvis jeg havde været statsminister, så havde jeg ladet folk beholde deres kontanthjælp mens de fik deres feriepenge.

- Det er jo ikke særlig sjovt, sagde kvinden.

Mere end 40.000 har mistet jobbet

Ledigheden er ifølge Finans.dk samlet steget med 42.783 personer siden 9. marts, som var ugen inden, at store dele af samfundet lukkede ned.

Det skete for at forhindre smitten med coronavirus.

Den største stigning kom netop i uge 12, hvor nedlukningen begyndte. Her steg antallet af tilmeldte ledige med 16.879 personer.

De to efterfølgende uger steg antallet med henholdsvis 11.211 og 9170 personer, inden at det faldt drastisk, men hvad siger du?