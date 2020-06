Kontanthjælpsmodtager prøver feriepengeberegner: En hån

- Jeg har været på arbejdsmarkedet i 35 år, men for fire år siden sagde kroppen stop - den var slidt ned og ikke i stand til at arbejde.

- Jeg får derfor kontanthjælp, mens jeg venter på min førtidspension. Og deltager i et væld af kurser og recource forløb i mellemtiden !

Og hvad får jeg man så ud det?

- Og hvad får man så ud af det - efter at have udholdt 3 måneders corona-forløb.

- Alle andre skal hjælpe staten med at booste gang i samfundet igen, og de får 15.000 kr efter skat i snit, mens vi kontanthjælpsmodtagere, skal ’nøjes’ med en tusse!

- De 1000 kr. er endnu en hån imod Danmarks fattigste og syge!

Se også: Regeringen vil give 1000 kroner skattefrit til pensionister

Sådan så Philips seneste lønseddel ud.

Jeg kan jo ikke optjene feriepenge

Sådan indleder Philip M et brev til nationen! om at føle sig komplet glemt og helt til grin.

Philip ser nemlig ikke særlig meget frem til at modtage de 1000 kr, som et flertal på Christiansborg har vedtaget, at han – som ikke har optjent nogle feriepenge – skal have, for han føler faktisk, at han skulle haft samme beløb som folk i arbejde. For det er jo ikke hans skyld at han ikke har optjent feriepenge. Hvis kontanthjælp talte med i ferie-penge-beregningen, skulle Philip have 12998 kr før skat, så der er langt ned til den 'tusse', han får.



Sådan ser regnestykket ud, hvis man optjente feriepenge af sin kontanthjælp.

Hans brev fortsætter derfor således:- Der findes kun et ord for dette og det er forskelsbehandling af yderste karakter.- Vi kontanthjælps modtagere og syge er det danske svar på Amerikas sorte, for her i Danmark er vi kontanthjælps modtagere altid bagerst i køen og får den dårligste behandling!

- Politikerne burde skamme sig.

- Når de nu for første gang i mands minde vil give folket en belønning, så er de så frække at udelukke de svageste og udsatte.

Aftale på plads: Så mange penge får du

Har ikke været på restaurant i 4 år

- Hvis jeg fik 15.000, som alle jer andre, ville jeg købe nyt senge linned, persienner, nyt tøj og betale gæld.

- Jeg også prøve biografen og spise ude på restaurant.

- Det har jeg ikke har gjort i 4 år!

- Men det er jo efterhånden typisk her i Dannevang, skriver Philip, men hvad synes du?