Kontanthjælpsmor brugte opsparing på iPhone X: Nu er jeg sur

- Mit navn er Gitte.

- Jeg skriver til jer fordi jeg d.1/5 2019 skulle købe en iPhone X af en på den Blå Avis.

Jeg overførte 4055 på mobilepay

- Han sendte mig billeder af sit kørekort og sygesikringskort og billede af pakken, som skulle sendes med Danske fragtmænd, og så sendte jeg efterfølgende 4055 kr via mobilpay.

Sådan indleder Gitte et brev til nationen! om den frustrerende oplevelse hun lige har været igennem - og som stadig holder hende vågen om natten. For selv om Gitte synes hun gjorde alt for at kontrollere at sælgeren (nationen! kender navnet!), så har hun stadig ikke fået sin telefon. Og hun er ret sikker på, at hun er blevet snydt. Hendes brev fortsætter nemlig således:

Hvad... fragbrevet er en måned gammelt

- Da jeg så efterfølgende finder ud af at fragtbrevet er et, der allerede er brugt d.12/4 -2019 på en anden vare (der vejer 10 kg) kontakter jeg ham, og han lover, at jeg nok skal få mine tilbage.

- Siden d.2/5-2019 har jeg skrevet mange sms'er med ham og han lover mig at sende dem, men først havde han problemer med hans mobilpay, og så ville han have mit konto nr, som han skulle overfør mine penge til.

- Nu er jeg så sur, frustreret og rasende og ked af det og kan ikke sove om natten, fordi jeg bare har lyst til finde ham.

Han vidste den var til min datter

- Jeg forstår ikke hvordan man kan gøre sådan noget. Han vidste den var til min datter. Hvad skal jeg nu sige til hende.

- Uanset hvad jeg gør, så får jeg sikkert aldrig mine penge tilbage, da jeg ikke er forsikret og fordi politiet sikkert bare sigter ham for bedrageri, skriver Gitte, men hvad tænker du?

nationen! har tirsdag forsøgt at ringe til sælger, som dog ikke tager sin telefon. Gitte har samtidig tjekket sin bankkonto, for at se, om hun har fået sine penge retur. Det har hun ikke.

Har du et godt bud på, hvad Gitte skal gøre?