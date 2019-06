Kontanthjælpspar rystet: Sagsbehandler ville ikke give hånd

Jeg nævner pænt, at jeg er 'bisidder', men det mener socialrådgiveren 'er lige meget, det her er første samtale, jeg skal tale med din mand alene', skriver en ung kvinde, der selv har en rar og åben sagsbehandler.

- Jeg er selv en 'borger i et ressource-forløb.

- Jeg er er altid blevet imødekommet, og da jeg f.ex. havde min kæreste med til første samtale blev vi begge velmødt.

- Med præsentation og håndtryk og øjenkontakt og smil - samt kaffe .

- Ingen spørgsmål til min mands deltagelse.

Min sagsbehandler synes det er naturligt

Sådan indleder K - en ung kvinde, nationen! har navnet på - et brev om den måde nogle ansatte i 'systemet' behandler borgere, der har brug for hjælp, på. Kvindens skriver, fordi hendes mand fornylig også skulle til samtale med en socialrådgiver. Og den måde den pågældende opførte sig på, fik den unge kvinde til at føle sig meget uvelkommen. Hendes brev - som hun håber kan være med til at skabe debat om 'det gode møde' mellem system og borgere - fortsætter derfor således:

- Ifølge loven har alle ret til en bisidder, og derfor var det nok ret naturligt for min sagsbehandler, at jeg ikke var alene.

- Hun stillede ikke spørgsmål ,og vi/jeg skulle ikke forsvare, hvorfor vi gør brug af loven .

- Hun inkluderede os begge i samtalen og så vores parforhold, som et 'team' og en ressource i forhold til vores/mit videre forløb.

- Ganske naturligt og positivt og logisk i min verden og den tilgang jeg generelt er blevet mødt med i det offentlige.

Min mands sagsbehandler ville ikke give hånd

- Men nu skal så beskriver det jeg kalder 'episoden', mødet med min mands nye social rådgiver.

- Vi møder op, og M (den nye social rådgiver) giver min mand hånden - med øjenkontakt - og præsenterer sig.

- Jeg kigger imødekommende i naturlig forventning til, at han kigger på mig om lidt og præsenterer sig og byder os begge velkommen.

- Det sker så ikke, tværtimod fortæller han mig, at jeg ikke skal deltage i mødet.

- Jeg nævner så pænt, at jeg er 'bisidder', men det mener han 'er lige meget, det her er første samtale, jeg skal tale med din mand alene'.

Han blev ved - og bad mig om at gå en tur

- Jeg svarer, 'men jeg er bisidder så jeg deltager', og han gentager 'nej, vi har et møde alene', og selv om jeg nævner at min mand ifølge loven har ret til at have en bisidder med - og at min mand siger, at han selv bedt mig om at være med, så bliver han ved med sit 'fint, men det er vores første samtale, så jeg vil tale med dig alene'.

- Min mand forklarer, at han ikke husker så godt, og at jeg skal hjælpe med at huske, hvad der bliver sagt og aftalt, men M er ligeglad:

- Hun kan gå en tur, siger han, men min mand kræver, at jeg er der, og det ender med, at jeg er med til mødet, selv om hverken jeg eller min mand føler os spor velkomne.

- Under mødet bliver jeg så heller ikke på nogen måde inkluderet, som en ressource. Jeg bliver faktisk slet ikke kigget på én eneste gang.

Følte mig nærmest kriminel

- Jeg sad der bare og følte mig nærmest kriminel.

- Og omkring selv mødet, så var første spørgsmål til min mand:

- 'Hvor gammel er det du er' (han indrømmede faktisk, at han ikke havde forberedt sig særlig meget).

- Efter en halv time - uden kaffe, smil eller andet, der kunne fremme en god dialog og fremtidigt samarbejde i en allerede sårbar situation - ender mødet.

.- M siger farvel til min mand og skænker ikke mig et eneste blik et farvel eller andet, slutter brevet, men hvad tænker du?