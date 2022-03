Konto-svineri

Regeringen mener, at de to milliarder kroner, der foreløbig er sat af til at hjælpe ukrainere i Danmark, skal tages fra udviklingsbistanden. Men bl.a. Enhedslisten synes ikke, verdens fattigste skal betale regningen

- Det er noget svineri af ministeren.

Sådan siger Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, til Politiken.dk om, at de to milliarder kroner, der nu er sat af til at hjælpe ukrainere i Danmark, skal finansieres med penge fra især udviklingsbistand.

Hentede tre ukrainere: Hvem skal betale?

Man kan vel låne pengene

Rosa er med på, at det altid er sådan, at asyludgifter i Danmark bliver finansieret af udviklingsbistanden, men hun havde troet, at situationen denne gang ville være anderledes. Det er den ikke.

Ingen ved hvor mange der kommer

Til Ritzau uddyber Enhedslistens ordfører sin kritik og peger på, at der for nylig blev indgået en aftale om at tildele 18 milliarder kroner årligt til Forsvaret set af lyset af Ruslands krig i Ukraine, som har sendt millioner på flugt og fået europæiske lande til at opprioritere deres forsvar.

- Når man er klar til at låne så mange penge til forsvar, bør man også være klar til at låne penge til at hjælpe menneske på flugt. Vi ved ikke, hvor mange der kommer, og hvor længe de skal være her, siger Rosa Lund, men hvad siger du?