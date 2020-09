Kontorjob gav én million i årsløn: Føltes forkert

- Godt gået.

- Tænke selv, føle efter og så udføre.

- Jeg tager hatten af for dem der tør skille sig ud og leve som de SELV ønsker.

Svært at være nærværende

Sådan skriver Anette H i en af de149 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om en i dag 32-årig mand, der droppede sit meget vellønnede arbejde med at sælge pensionsløsninger - og i dag lever af at sælge hjemmedyrkede grøntssager:

- Jeg tjente omkring en million kroner om året, men jeg følte altid, jeg sad i et kundemøde, i bilen eller på kontoret.

- Om aftenen var det eneste, jeg kunne tænke på de mange voicemails på min telefon, og jeg havde svært ved at være nærværende over for min kone og børn, fortæller manden, der bare fik nok og endte med at sige sit job op i en mail, til DR Nyheder. Og Anette H er ikke den eneste, der 'tager hatten af':

Hvor må det være fedt

- Nøj, hvor må det være fedt.

- Tillykke med dit valg og dit liv, skriver Gitte M. og Camille G er også vild med hans valg:

- Godt for ham!

- Alt for mange kunne lære at satse på det, der gør en lykkelig, fremfor det, der gør en rig på materielle goder^, skriver hun.

Andre mener dog, at hans tidligere årsløn på en million spiller en meget stor rolle (ifølge Danmarks Statistik er der lige omkring 57.000, der i 2019 tjente en mio eller mere) - og at hans valg derfor ikke er så modigt igen:

Almindelige lønslaver har ikke den mulighed

- Det da også fedt, men han har jo også kunne spare op.

- Andre almindelige lønslaver, har jo ikke den mulighed, skriver Laila K, der har fået 37 likes for den konstatering, og det er Ralf helt sikkert enig i:

- 29 år og en million årligt....

- Jow jow helt almindelig historie fra en ganske almen gennemsnits borger i DK.....zzz, skriver Ralf, men hvad tænker du?