Koran-brænder med vild plan

Svensk politi har modtaget nye ansøgninger om afbrænding af hellige bøger. Og samtidig meddeler sidste uges koran-brænder, at han jagter en politisk karriere - for landets tredjestørste parti, det indvandrerkritiske Sverigedemokratarna

- Jeg tænker på at stille op til den svenske riksdag (Sveriges parlament red.) for Sverigedemokraterna.

- Og vil invitere alle svenskere til at melde sig ind i partiet, hvis de vil bevare svenske love og værdier.

Har været medlem et år

Sådan siger den verdensberømte svensk-iraker Salwan Momika, ham der i sidste uge satte ild til en koran - efter have gnedet siderne ind i bacon - midt i Stockholm, til Sveriges største avis Aftonbladet.

Salwan har været medlem af det succesfulde indvandrerkritiske-parti i et års tid, og han understreger over for avisen, at koran-aktionen blev udført som privatperson og ikke som partimedlem.

Tyrkiet raser - ny koran-afbrænding truer

Han vil iøvrigt ikke gentage afbrændingen, der har skabt røre verden over. Bla. i Sverige selv, der gerne vil være medlem af NATO, men nu møder hård modstand fra NATO-medlemmet Tyrkiet, der ikke synes myndighederne skal tillade tillade koran-ødelæggelse.

Vil brænde tora af foran Israels ambassade

I dag kan svensk politi meddele, at de har modtaget tre nye ansøgninger om at brænde hellige skrifter af. En person vil brænde en koran af foran en moské i Stockholm, en person vil brænde jødernes hellige bog toraen af i foran Israels ambassade om 10 dage. Og endelig er den person, der vil brænde ikke udspecificerede hellige skrifter af i Helsingborg.

I Danmark lykkedes det næsten for Rasmus Paludan at blive valgt, da han - efter at have brændt koraner på stribe af - stillede op til folketinget i 2019. Paludans parti, Stram Kurs, fik 63.114 stemmer/1,8 procent, og nåede derfor ikke over spærregrænsen.

