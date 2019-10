Koran-forbud i fængslet: Indsat må aflevere fire bøger

- Han kan læse læse Astrid Lindgren.

- Hun har en fin og letforståelig måde at forklare og bearbejde vigtige spørgmål på.

Bind 1,2, 5 og 8 skal ud

Sådan skriver Jenny K i en af de mest populære (43 likes) af de i alt 106 kommentarer, der er skrevet på svenske Expressens Facebook-profil om en dømt syriens-krigers ønske om at have nogle koran-fortolkninger med i sin celle på Hallanstalten.



For manden - der fik livstid, da han havde deltaget i nogle halshugninger i Aleppo i Syrien i 2013 - har fået nej fra først kriminalforsorgen og nu Forvaltningsdomstolen til at have bind 1,2, 5 og 8 af koranfortolkeren og historiken Ibn Tafsir Kathirs - og Jenny er langtfra den eneste, der synes, at den afgørelse er helt fin. Også selvom den indsatte har haft bøgerne i de celler, han har siddet i tidligere:

Ikke så meget at diskutere

- Han skal da slet ikke have bøger - og definitivt ikke af den slags.

- Koranen er ikke noget for ham, skriver Madelen A, og Tomi J - der har fået 23 likes - er på samme linje:

-- Der er ikke så meget at diskutere.

- Sikkerheden må komme i første række, skriver Tomi J.

Se også: Skulle spise med de andre: Fastende muslimske fanger føler sig krænkede

Taler for et islamisk samfund

I afgørelsen hedder det bla., at beslutningen handler om sikkerhedshensyn, og at de kan bruges til til at radikalisere andre indsatte:

- I hans skrifter taler Ibn Kathir blandt andet for et islamisk samfund/stat og for militant jihad.

- Ibn Kathirs måde at tænke på er jævnligt blevet brugt af Islamisk Atat og al-Qaida som et propagandaværktøj, f.eks. i Islamisk Stats magasiner Dabiq og Rumiyah, hvor Ibn Kathirs navn og nogle af hans ideologiske argumenter gengives, står der i afgørelsen, som den indsatte nu kan bede den øverste Forvaltningsdomstol tage stilling til.

- Det handler om fire bind, som er en tolkning af Koranen - og som jeg forstår det - en af det mest udbredte fortolkninger, der findes.

- Det er er også en bog, der beskriver, hvordan man skal bede. Og man kan tilføje, at der er mange andre indsatte, som har disse bøger.

- Han har bøger for at kunne udøve sin religion, siger den indsattes advokat til avisen, men hvad siger du?