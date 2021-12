Kostede 300 mio.: Spild af penge

- Totalt spild af penge.

- Vi kunne have sendt de få, der benytter toget, med taxa de næste 30 år til en brøkdel af beløbet.

- Nogen burde satme stilles til regnskab.

Fantastisk investeritv

Sådan skriver Kirsten F. i en af de 190 kommentarer, der er skrevet på TV 2 Nords Facebook-profil om den passagertælling TV-stationen foretog på strækningen Lindholm Station til Aalborg Lufthavn i forrige uge - en tælling, der viser, at der er 1,6 passager i hvert tog.

- Fantastisk investering.

- Som virkelig har givet noget til Nordjylland og lufthavnen, skriver Jan H. i en anden kommentar. De tre kilometer togbane og station kostede nemlig knap 300 millioner kroner at bygge - og politikerne skruede sig helt op, da den åbnede for et år siden:

Et løft til infrastrukturen

- Med en direkte forbindelse til og fra lufthavnen vil det ikke kun blive nemmere at rejse til og fra Aalborg for rejsende fra både ind- og udland, men det vil – sammen med andre forbedringer på jernbanenettet - også give et løft til infrastrukturen i hele den nordjyske region, sagde transportminister Benny Engelbrecht således i december sidste år, og ser man i kommentarerne, er der faktisk en del, der er enige:

- Stikprøven er lavet under en stille rejsesæson og med corona liggende over hovedet.

- Det er nok ikke nu, at gæsterne står i kø i lufthavn for at komme på ferie.

- Tager man en stikprøve i uge 29, vil man nok få et andet resultat, skriver Keld B., men hvad siger du?