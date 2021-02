Koster 20.000 i døgnet: Birthe er ked af det

- Jeg ønsker hermed at gøre opmærksom på min situation, som jeg synes er meget belastende, svækker min livskvalitet og gør mig magtesløs og ked af det.

- Den er også dyr for samfundet.

- En intensiv sengeplads koster over 20.000 kr i døgnet.



Skriver dette brev med øjenstyret computer

Sådan indleder Birthe L et brev til nationen! om den hjælp hun får fra Region Sjælland - og den måde, hjælpen foregår på. Birthe er 69 år og har den alvorlige gigtsygdom ALS, der gør hende lam i arme og ben. Hun sidder i kørestol, er i respirator og hun skal derfor have overvågning 24 timer i døgnet af uddannede sygeplejersker med viden om/oplæring i respiratorisk hjælp.



D. 24. november blev jeg indlagt på intensiv

Birthe synes dog ikke, at hun får den hjælp hun burde få - og den hjælp regionen betaler for. Det er nemlig det private firma A/S ActivCare, der står for hendes pleje og behandling. Og den synes hun er under al kritik. Hendes brev - som Region Sjælland kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:



- Jeg har skrevet denne historie på min øjenstyrede computer.

- Tirsdag d. 24. november midt på dagen, får jeg besked på at ActivCare meldte 'hold nedbrud', dvs, at ActivCare ikke længere var istand til at løse opgaven med at rekruttere respiratoriske hjælpere.

Og hjælperen pakkede sammen

- Den respiratoriske hjælper der var på vagt hos mig den dag, fik samtidig besked på, at pakke det respiratoriske udstyr sammen.

- Endvidere fik jeg besked på, at jeg ville blive afhentet senest kl 23:00 af en ambulance for at blive indlagt på intensiv afdeling i Roskilde - på ubestemt tid.

Og overlod opgaven til det offentlige

- Det undrer mig meget, at det private firma A/S ActivCare påtager sig en opgave - i samarbejde med Region Sjælland - at rekruttere respiratoriske hjælpere og at ActivCare så ikke magter at løse opgaven.

Og merudgifterne til skatteborgerne

- Og så overlader opgaven til det offentlige med den konsekvens, at jeg skal indlægges på intensiv afdeling med de konsekvenser, det medfører for mig. Og de merudgifter det betyder for skatteborgerne.

- På intensiv afdeling er det lægerne, der har det behandlingsmæssige ansvar, som på mange områder adskiller sig fra den behandlingsplan, jeg er i normalt.



Bruger andre maskiner og spørger hele tiden

- Og det er utroligt vanskeligt for mig at tage et medansvar for min egen behandlng, da der er minimum 1 NY sygeplejerske HVER ENESTE DAG på intensiv afdeling.

- Det er vanskeligt og utrygt for mig, da jeg ALDRIG ved, hvad dagen vil bringe. Der er også kun tid til en ganske kort introduktion til den NY sygeplejerske til i de respiratoriske maskiner (respiratorer på intensiv afdeling er forskellig fra hjemme raspiratore) hvilket medfører, at sygehus personalet spørger og spørger om jeg kender noget til f eks indstillinger, slanger mm.

48 dage på intensiv - cirka 960.000 kr

- Det gør mig meget utryg.

- En intensiv sengeplads koster ca 20.000 kr døgn.

- Jeg har ligget i 48 dage på intensiv afdeling. Altså ca 960.000 kr.

- Helt uforståeligt for mig, idet jeg hører hjemme i min lejlighed - med respratoriske hjælpere omkring mig.

- Jeg forstår ikke, at, sengepladsen, sygeplejerskerne og lægerne ikke skal bruge deres kompetencer og ressourcer på at behandle f.eks. covid 19 patienter?

Synes de skal droppe de private hjælpere

- Jeg vil gerne høre hvad Region Sjællands holdning er til at A/S ActivCare handler på den her måde i forhold til deres ansvar overfor ansatte, samfund og borgere.

- Mit forslag er: drop alle de A/S'er, der tjener penge på handicappede borgere og lad i stedet SOSU-hjælpere /SOSU- assistenter tage oplæringen som speciale til deres uddannelse,

- Oplæringen til respiratorisk hjælper tager ca 85 timer, skriver Birthe L. og nationen! har derfor sendt disse tre spørgsmål til Region Sjælland - som de gerne svarer på - delvist ihvertfald:

Hvad synes i fra regionens side om den hjælp ActicCare yder Birthe?

- Det er dybt beklageligt, når der sker holdnedbrud, som det Birthe har oplevet. Det er noget, vi ser meget sjældent, men samtidig også noget, der kan ske, når mange medarbejdere siger op på samme tid.

- Vores fokus er, at Birthe får den lægeordinerede hjælp, som hun skal have.

- Og det har hun fået hele vejen igennem. Hos Active Care, indtil det ikke længere var muligt for bureauet at varetage opgaven med det tilbageværende antal hjælpere.

- Derefter blev den respiratoriske overvågning varetaget på et hospital, indtil en nyt hold blev oplært , og behandlingen igen kan varetages i hjemmet.

- Det er vigtigt for os at understrege, at situationen er løst. Birthe får nu hjælp fra et andet bureau.

Hvad koster Birthes hjælp normalt pr døgn?

- Det kan vi ikke oplyse



Hvor mange 'holdnedbrud', kan I acceptere hos et privat pleje-firma?

- Det er yderst sjældent, vi oplever holdnedbrud hos en privat leverandør.

- Vores opgave er at sørge for, at borgeren får den hjælp, de skal have, og når et privat leverandør ikke kan varetage opgaven, finder regionen en anden løsning, skriver Region Sjælland, men hvad tænker du?