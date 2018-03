Koster 350.000 at flytte: Kunstværk i rundkørsel skaber debat

- Fordi det er kunst, kan det godt være dårlig kunst.

- Brug dog ikke penge på at etablere det bras.

Liberal Alliance: Jeg mener ikke den er flot

Sådan skriver Peter M i en af de syv kommentarer, der er skrevet på jv.dk til artiklen om 'byporten' - et stykke murkunst udført af Ole videbæk - der står midt i i en farlig rundkørsel i Haderslev. Rundkørslen - og dermed kunstværket - skal nemlig flyttes for at skabe den bedste og sikreste rundkørsel, og nu diskuterer de lokale politikere, hvad der skal ske med byporten:

S: Vi synes faktisk muren skal genopføres

- Jeg mener ikke, den er flot, og jeg vil i hvert fald ikke bruge 350.000 kroner på at flytte den til til et andet sted, siger Benny Bonde fra LIberal Alliance, der er formand for udvalget for plan og miljø, til jv.dk, mens socialdemokraternes Søren Rishøj Jakobsen omvendt mener, at byporten - der blev bygget, da Haderslev fejrede 700 års købstadsjubilæum i 1992 - skal genetableres:

- Vi synes faktisk, at muren skal genopføres, det er jo faktisk kunst, og det river man ikke bare ned.

- Vi vil gerne bevare den på en anden placering, siger Søren Rishøj Jakobsen til jv.dk, og ser man på kommentarerne, så er meningerne faktisk delte:

I min optik en ulovlig handling

- Skal vi nu have Benny Bonde til at gå rundt og afgøre, hvad der ikke er pænt??

- Så er jeg bange for, at vi risikerer, at både springvandet på Gravene og Domkirken bliver fjernet skriver Karl G i en kommentar, og Thomas S er heller ikke begejstret ved tanken om Haderslev uden byport:

- En noget let og - i min optik ulovlig tænkt handling, skriver han.

Byrådet i Haderslev har sagen på dagsordenen d. 3 april, men hvad tænker du, der skal ske med murkunsten?

Haderslev kommune har ifølge jv.dk fået et tilbud på flytning af byporten med mobilkran, som forventes at løbe op i cirka 500.000 kroner.

Nedtagelse og genanvendelse af teglklinker fra den eksisterende port på en ny placering vil koste 350.000 kroner.