Koster 700 millioner: Skidebange

- Jeg er 48 år.

- Jeg har arbejdet som vagt i 24 år – de seneste 10 år med psykiatri og udsatte.

- Og jeg startede 1. juni i Velkomsthuset på Udsigten på Psykiatrisk Center Sct. Hans (Velkomsthuset er den del af Udsigten, hvor der tages imod patienter og besøgende, red.).

- Men arbejdet er ustruktureret, og ledelsen har ikke begrebet, hvordan man behandler og tiltaler folk.

Tæsket og fyret: Lønnen var også lort

Sygemeldt - og kolleger har sagt op

Sådan indleder Henrik et brev til nationen! om at være ansat til at passe på de personer, som er vurderet for syge til straf i et almindeligt fængsel og derfor har fået dom til behandling i sundhedsvæsnet. Og være bange for at gå på arbejde i den spritnye og 700 millioner kroner dyre bygning Udsigten, der skal huse den nye retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Den skal nemlig efter planen huse mere end 100 af den slags patienter. Men Henrik fortæller, at der er rigtig mange, der har sagt op. Han er derfor bange for sikkerheden for både medarbejdere og patienter, og hans brev – som nationen! har bedt Region Hovedstadens Psykiatri, der står for retspsykiatrien om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Bryder mig ikke om stemningen

- Vi startede 49 og er 33 tilbage.

- Jeg er selv sygemeldt pga. arbejdsforholdene.

- Jeg bryder mig ikke om stemningen og den nedladende tone, der florerer fra cheferne.

- Men der skal jo være vagter på 24/7. Bl.a. skal der bruges fire til modtagelse, hvor der x-ray-scannes og visiteres.

- Der skal også være mindst tre i besøgsafdelingen, og så skal der være otte-ti vagter i opholdsområderne, skriver Henrik, der håber, at brevet til nationen! – sammen med den lønseddel, han har sendt - kan få de øverste ansvarlige til at gøre noget, så sikkerheden er i orden, når den nye retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans skal være klar til patienter i næste uge.

En vagt (sikkerhedsassistent) som Henrik får 164 kroner i timen.

Tidligere i år har nationen! bragt et brev fra en fængselsbetjent, der også var bange for at gå på arbejde og blev sygemeldt, og nationen! har sendt Henriks brev til Region Hovedstadens Psykiatri og spurgt, hvad de gør sig af overvejelser omkring sikkerheden i Velkomsthuset på Udsigten? Og om de kan genkende det, Henrik beskriver.

Centerchef for Psykiatrisk Center Sct. Hans, Bo Andersen, har sendt dette svar:

Vores ansatte skal gå trygt på arbejde

- Sikkerheden for både patienter og ansatte i Udsigten har høj prioritet på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

- Ledelsen står på mål for, at den er i orden, og at vi er klar til at håndtere de patienter, der rykker ind i uge 50.

- Udsigten har kapacitet til i alt 126 patienter – dog er ikke alle senge belagt ved indflytningen. Vi forventer at kunne håndtere fuld kapacitet i Udsigten i starten af 2022, når de sidste stillinger er besat.

- Hvad angår sikkerhedsassistenter, er normeringen sat til 49 i Velkomsthuset på Udsigten.

- Vi har p.t. ansat 33 og afholder i skrivende stund samtaler med henblik på at besætte de sidste ledige stillinger. Vores ansatte skal kunne gå trygt på arbejde.

- Derfor tager vi også bekymringer om det modsatte alvorligt og går gerne i dialog med ansatte, der har spørgsmål til sikkerheden.

Og ledelsen følger situationen tæt

- Men ledelsen kan ikke genkende det billede, som er blevet forelagt Ekstra Bladet. Vi har fokus på, at alle medarbejdere er klædt på til opgaven, samt at bemandingen er tilstrækkelig til at skabe sikre rammer for både ansatte og patienter.

- Vi har løbende drøftelser om, hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø og en god tone i Velkomsthuset.

- Her deltager både ledere og medarbejdere. Der er planlagt et forløb efter indflytningen, hvor vores arbejdsmiljøkonsulent faciliterer drøftelserne for ledere og medarbejdere i Velkomsthuset.

- Ledelsen vil følge forløbet tæt, skriver centerchefen, men hvad tænker du?