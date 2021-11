Koster ekstra: Tørretumbling skaber debat

En vasketøjsordning for bl.a ældre får kritik fra borgere på Lolland, der er utilfredse med prisen. Især med at finvask, der ikke tåler tørretumbler, koster ekstra.

- Da vi fik brochuren om den nye ordning, stod der, at alt tøjet blev vasket på det samme antal vaskegrader.

- Og derudover ville det koste ekstra, hvis tøjet ikke skulle tørretumbles.

- Så skulle man betale ekstra per tøjbeklædning, hvis man gerne ville have vasket en fin bluse eller et par pæne bukser.

- De ældre vil også gerne se pæne ud. Det er en forringelse.

Tissetøj kan ligge og lugte

Sådan siger en af de borgere i Lolland-Kommune, DR Nyheder har talt med om en bruger-betalt privat vaskeordning for ældre borgere i Lolland Kommune.

En ordning, der som udgangspunkt koster 2-300 kr pr måned, men som kan løbe en del mere op, hvis noget af vasketøjet ikke skal tørretumbles - og hvis der f.ex. skal vaskes en madras.

Borgerne får hentet vasketøjet hver 14 dag, og det kan også være et problem, når et par underbukser, der måske er våde af tis, så skal ligge og lugte. Kvinden, der har en mor på 85 år med begyndende demens har derfor valgt at vaske sin mors tøj selv. Og det er hun ikke tilfreds med.

For dyrt og så den med tørretumbling

Vaskeordningen blev indført for et år siden, og allerede kort tid efter var tørretumblingen på dagsordenenen i kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg.

- Den nye vasketøjsordning har givet anledning til en del debat og kritik fra enkelte borgere, som er utilfredse med omkostningsniveaet og med, at finvask, der ikke tåler tørretumbler, kræver et tilkøb, skrev kommunen i april måned, men selv om der altså stadig er kritik, så siger formanden for ældre og sundhed i Lolland Kommune til DR Nyheder, at borgere i 30 andre kommuner godt kan leve med den vaskemodel, Lolland kører med. Og at han iøvrigt tørretumbler stort alt sit tøj.

Jeres mødre har vasket for jer

På DR Nyheders Facebook er der også en del der mener, at folk, der fravælger en vaskeordning, godt kan overleve:

- Det burde være til at leve med at vaske tøj for sine ældre slægtninge - nu begynder man altså at tage velfærdssamfundet for lidt for givet, skriver Lisbeth A. således, og Charlotte A. er enig:

- Fair nok, at det er dyrt og dårligt.

- Men jeg er nu temmelig sikker på at jeres mødre har vasket jeres tøj i mange år, så at I nu skal gøre det samme for dem, er vel okay.

- Bonus er så at pleje personalet har mere tid til at hjælpe på andre områder, skriver Charlotte, men hvor stor du i tumbler-debatten?