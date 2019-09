Kostskoleelever raser over 'billige' studenterhuer

Adskillige frustrerede elever på Sorø Akademi har skrevet til rektor, om den beklædnings- og hue-aftale skolen har indgået med 'Mister' i Næstved. Eleverne vil have lov til at købe studenterhuer med skolens logo et andet sted.

- Hej Ekstrabladet,

- Jeg er elev på Sorø Akademi og går i 3.g. Jeg bliver student til sommer.

- En vigtig del af at blive student er selvfølgelig studenterhuen.

- Desværre oplever alle 3.g'ere i år, at rektor har taget en beslutning vedrørende huerne uden at indblande eleverne i det.

Rektor sagde at det ville blive billigere

Sådan indleder en elev på Sorø Akademi et brev til nationen!, om de studenterhuer, skolens elever skal bære til sommer. Eleven ønsker at være anonym, da han/hun godt ved, at ledelsen ikke synes det er helt ok, at skrive til Ekstra Bladet, men vedkommende mener, at den beslutning, ledelsen har truffet om sommerens huer, er helt forkert og slet ikke i tråd med den fine skoles traditioner. Og at en debat på nationen! måske kan få skolens bestyrelse til at ændre mening. .

Du kan læse ledelsen ret så grundige svar på kritikken nedenfor - elevens brev fortsætter nemlig således:

- I mange år har skolen haft CL.Seifert som leverandør for huerne.

- I år besluttede rektor så at vi skal have en ny hue leverandør, nemlig dem der hedder Mister, som benytter ABC gruppen som leverandør.

- Rektor brugte argumentet at huerne ville blive billigere.

Men vi vil ikke være ens

- Men en masse muligheder for tilvalg bliver fjernet for os med ABC-huen, fordi at rektor gerne vil have, at alle skal være ens på skolen og have nogenlunde den samme hue, så ingen føler sig mindre værd.

- Dette er i øvrigt et latterligt argument, fordi at tilkøbene til ABC huen løber op i 1400 kr, altså det samme som en Seifert hue MED CHAMPAGNEGLAS osv.

- Vi er en masse elever der er utilfredse med hele situationen og synes det er så ærgerligt at vi ikke selv kan vælge leverandør.

Og vi må ikke en gang få fugl føniks som kokarde

- Hvis vi alligevel vælger en CL. Seifert hue, må vi ikke få nogen form for logo på... det er super ærgerligt fordi at vi jo er stolte over at gå på Akademiet.

- Vi må ikke engang få fugl føniks som kokarde. Det eneste vi må skrive er Academia Sorana.

- Rektor har også forbudt CL. Seifert at mødes på Akademiet og har endda sagt til dem at de ikke måtte mødes i Sorø. Det valgte CL. Seifert at gøre alligevel, da de i går (mandag d.16/9) lejede Juice Club til hueprøvning.

- Her dukkede der så mange elever op og viste interesse. CL. Seifert var meget søde og vidste ikke hvad der lå til bunds for den fjendtlighed Akademiet pludselig har fået overfor dem.

Vi vil have bestyrelsen på banen

- Vi skriver til jer fordi at vi håbede på i ville hjælpe os med at få vækket skolebestyrelsen og skiftet mening, skriver eleven, og Sorø Akademis rektor bekræfter overfor nationen!, at han har fået mange mails fra frustrerede elever. Han skriver:

- Sorø Akademi besluttet for ca. 1 år siden at begrænse muligheden for at anvende vores logo bla. på beklædning.

- Vi oplevede at flere lokale butikker solgte tøj med vores logo/våbenskjold - nogle havde gjort det i mange år og mente at have en (mundtlig) aftale. Andre solgte bare tøj med vores logo. Det synes jeg der måtte mere styr på.

'Mister' i Næstved havde det bedste koncept

- I en ret åben proces, hvor nogle af skolens elever spillede en central rolle, inviterede vi forskellige leverandører til at byde ind med et samlet koncept for salg af tøj og genstande med skolens logo, og arbejdsgruppen var enige om at 'Mister' i Næstved præsenterede det bedste koncept.

- Arbejdsgruppen beskæftigede sig kun med tøj og merchandise, men efterfølgende har vi bla. drøftet studenterhuer i Skolerådet, hvor også elevrådet er repræsenteret med 5 elever.

- Vi har indgået en samarbejdsaftale med Mister, som i en 6-årig periode får eneret til at sælge tøj med skolens logo, herunder fx studenterhuer.

- Skolen har ingen økonomiske fordele af aftalen.

Så har vi hånd og hanke i anvendelsen af vores logo

- Den rabat ift. vejledende priser, som gives på produkterne, kommer fuldt og helt eleverne til gode. Den eneste fordel vi har, er at vi har hånd i hanke med anvendelsen af vores logo.

- Efter sommerferien har vi mødtes med 3.g'ernes hueudvalg flere gange og de har fået indflydelse på udformningen af den hue, som Mister kan levere til eleverne.

- Hueudvalget har været tilbage i klasserne og indhente ønsker til huen, og disse ønsker er efterfølgende blevet imødekommet.

- De forskellige leverandører af studenterhuer har, gennem mange år, haft en meget offensiv markedsføring ift. eleverne på gymnasierne.

- Hueudvalg er blevet tilgodeset med gratis huer, tøj og andre gaver.

Vores aftale handler om god kvalitet til rimelige priser

- Og selvom de præsenterer meget lave priser for 'basishuen', så ender det, i langt de fleste tilfælde, med at eleverne køber deres huer meget dyrt.

- Jeg tror den meget offensive markedsføring hænger sammen med ret store dækningsbidrag i branchen.

- Vores aftale med Mister handler om at få god kvalitet til rimelige priser.

- Skolens brand er ikke tjent med at logoet sættes på alt for billige produkter og alverdens merchandise, og vi har derfor en aftale med Mister om at vi inddrages i beslutninger om udvalg af varer og kvaliteter.

- Mister kan selv vælge underleverandører. Da vi indgik aftalen samarbejdede de med Seifert, hvilket vi tog til efterretning. Siden har Mister skiftet leverandør og samarbejder nu med ABC.

Nu koster Sorø Standard Hue 749 kroner

- Vi er blevet præsenteret for produktets kvalitet og har nikket til at det må anvendes sammen med vores logo.

- Hueudvalgte var ikke helt tilfredse med Mister's første udspil til studenterhue, som skulle koste ca 600 kr.

- Mister opjusterede derfor huen efter hueudvalgets ønsker og 'Sorø Standard Hue' indeholder nu 7 forskellige tilvalg ift. udgangspunktet, og koster derfor 749,-

- Dertil kommer muligheden for diverse tilvalg mod ekstra betaling.

- Jeg er sikker på at man kan få Seifert til at præsentere lavere priser i et konkret tilbud.

Frustrede elever har skrevet til mig og fået pænt svar

- Vores fokus har været anvendelsen af skolens logo, og jeg kan godt forstå de butikker og andre leverandører, som hidtil har anvendt skolens logo mv uden aftale, er frustrerede over ændringen. Men det ændrer ikke på vores beslutning.

- Jeg er opmærksom på at nogle elever er meget frustrerede. Mange af dem har skrevet til mig, og jeg har svaret dem pænt og udfoldet.

- Vi har hele tiden gjort opmærksom på at man ikke er tvunget til at købe huen hos Mister, blot at de har eneret på anvendelsen af vores logo.

- Det svarer til at man godt kan købe andre hættetrøjer, skjorter, t-shirts og blazers, men hvis man vil have skolens logo på, må man købe varen hos Mister.

- Det er rigtigt at Seifert ikke kan lave hueopmåling på skolen, men jeg har ikke sagt eller ment (og kan naturligvis ikke sige eller mene) noget om opmåling af huer andre steder i byen, skriver rektor Kristian Jacobsen til nationen!, men hvad tænker du?