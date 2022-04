Kotelet-drama i Bilka

- Jeg er simpelthen så tosset og rasende på BILKA Salling Group.

- Vi her i familien skulle fylde fryser og kolonialhylderne op nu her, hvor det har været den 1ste. Og hvad er i dag mere naturligt endt gå på internettet for at kigge de bedste tilbud ud.

- Og fluks så har Salling deres BILKA avis hvor de reklamerer for nogen rigtig gode tilbud på grisekød gældende netop fra og med fredag 1ste april.

55 kilometer i bil - og så var der udsolgt

Sådan indleder Steen W fra Stubbekøbing et brev om at se et godt tilbud på koteletter, og så køre 55 kilometer for at finde ud af, at der ikke er flere koteletter. Steen rodede så rundt i køledisken i Bilka Næstved for at finde flæsk i skiver, spareribs af den gode tykke slags med ben til grillen eller nogle sticky kanøjserribs, som også var på tilbud i kasser med 2,6 -2,8 kilo til 99kr. kassen. Men nix, alt var væk. Og det synes han ikke kan være rigtigt.

Gav den fuld skrue i kundeservice

Hans brev – som nationen! har bedt Salling Group, der ejer Bilka om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Varerne blev annonceret til salg fra og med 1ste april, der var gået TO DAGE og så er der udsolgt i slagterdisken.

- Det er fandeme for dårligt købmandskab. Og vi i vores familie føler os virkeligt røvrendt, fordi der var intet at se til de kødvarer de havde reklameret med og vi fik at vide fra andre kunder at disse varer havde manglet hele søndagen.

- De må sgu da vide at når de sætter sådan nogen tilbud så kommer folk jo langvejs fra og så bliver der jo købt ind til fryseren.

- Jeg fik til sidst fat i en souschef, der beklagede og godt kunne forstå vores frustration.

Men det fik vi ikke noget kød af

- Men jeg blev godt gammeldavs rasende, og den fik da også fuld skrue med publikum på foran skranken med kundeservice, men det hjalp jo ikke en skid det fik vi jo ikke noget grisekød ud af, skriver Steen W. og nationen! har bedt Bilka svare på, hvor mange kunder der gik forgæves søndag i Næstved – og hvad de opfordrer Steen og andre skuffede kunder til a gøre i sådan en udsolgt situation. Og det svarer varehuschef Peter Høgh fra Bilka Næstved på sådan her:

Havde bestilt for lidt - og pakkerne var for små

- Vi havde desværre udsolgt søndag af herrekoteletter, flæsk i skiver og spareribs, dog havde vi fadkoteletter, som vi løb tør for i løbet af søndagen.

- Forklaringen er, at vi ikke havde fået bestilt nok, og samtidig var størrelsen på pakkerne mindre end vi havde forventet, så der i stedet for 10-11 kg var 6-7 kg.

- Da vi opdagede det, bestilte vi omgående ekstra og i løbet af lørdagen forsøgte vi at skaffe ekstra i andre Bilka-varehuse på Sjælland, desværre uden held. Heldigvis gælder tilbuddet i 14 dage og vi har haft alle varer fra mandag morgen og frem til i dag.

Det er ikke godt nok - men vi giver bøffer

- Det gør helt ondt inden i, at vi har kunder fra Lolland/Falster som skal køre forgæves – vi lægger os fladt ned og beklager mange gange.

- Vi vil rigtig gerne lægge varerne til side og vi vil kompensere med et par gode bøffer for benzin og ulejlighed. Det er ikke godt nok og beklager mange gange, siger varehusschefen.