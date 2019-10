Krænket: Bad politiet bruge 15 minutter på MacBook-tyveri

Lige nu er der snak om at politiet skal have flere overvågningskameraer, men hvorfor, spørger Jesper. De har jo ikke tid at se på overvågning i dag

- Fredag d. 13 september 2019 mistede min datter sin sorte taske med navn på indeholdende bl.a en meget dyr Macbook Pro computer og dyre høretelefoner i en NT bybus i Aalborg.

- Jeg kontaktede efterfølgende NT (Nordjyllands Trafikselskab), som oplyste, at bussen heldigvis var videoovervåget. NT oplyste, at kun politiet havde ret til, at gemmes bussens videoovervågning.

- Jeg anmeldte herefter tyveriet af tasken til Nordjyllands Politi, der oplyste, at de desværre IKKE ville gennemse bussens videoovervågning, da det kun drejede sig om et tasketyveri.

Det drejer sig om 15 minutters overvogningsfilm

Sådan indleder Jesper W et brev til nationen! om den krænkede retsfølelse han har gået rundt med siden opkaldet til politiet i september - og hans undren over regeringens plan om mere overvågning. nationen! har bedt Nordjyllands Politi om at svare på, om der virkelig er korrekt, at de ikke har mandskab i dag til at se videoovervågning igennem – og deres svar kan du læse nedenfor. Jespers brev fortsætter nemlig således:

- Jeg kan godt forstå, at mange mennesker oplever politiets indsats i forbindelse med anmeldelser som mangelfuld.

- Tidsrummet hvor politiet skulle gennemse bussens videoovervågning drejede sig ellers KUN om ca. 15 min, idet bussen ville ankomme til endestationen i Ferslev ca. 12 min. Efter min datter var stået af

Samtidig med at de vil have flere kameraer op

- Politiet og regeringen råber lige nu op om, at få lov til, at opsætte 300 nye videokameraer i Danmark udover de allerede eksisterende 1 1/2 million, der allerede er opsat i Danmark.

- Deres argumentation herfor er bl.a at det herefter vil være meget lettere, at opklare forbrydelser.

- Nu spørger jeg, HVORFOR er det en god ide, når politiets IKKE gider gennemse videoovervågningen af de allerede opsatte videokameraer i forbindelse med kriminelle handlinger?

- Min retsfølelse er dybt krænket, skriver Jesper, men i dag har Nordjyllands Politi skrevet, at sagen faktisk stadig er under efterforskning:

Politiet beklager - og har fået videoen

- Vi vil gerne beklage, hvis den forurettede borger ikke har fået tilstrækkelig information fra politiet, fordi det er krænkende at opleve at blive bestjålet.

- Vi kan supplerende oplyse, at den aktuelle sag er verserende, og det vil sige, at der til sagen er foretaget efterforskningsskridt, blandt andet indhentet videoovervågning – men da der er tale om en aktuel efterforskning, så kan vi ikke udtale os i detaljer om sagen, skriver Nordjyllands Politi til nationen! og opfordrer Jesper til at henvende sig til Nordjyllands Politi på 114, hvis han vil høre nærmere.



