Krænket i Circle K: Haleem har aldrig fået den besked før

- Kære Ekstrabladet.

- Får lyst til at banke mit hoved ind i en væg.

- For er det bare mig, der ikke forstår noget, eller har Circle K ret?

- Jeg havde planer om at køre til København og vælger derfor at tage til Cirkle K for at købe lidt ind.

- I det jeg træder ind i tankstationen bliver jeg bedt om at tage min hætte af, ellers bliver jeg smidt ud.

Medarbejderen får problemer

Sådan indleder Haleem en mail til nationen! om den besked han fik, da han natten mellem mandag d. 26. august og tirsdag d. 27. august – kl. 00.50 – fik at vide, at han påklædning var et problem for tankpasseren på Circle K stationen på Borgmester Christiansensvej i Københavns sydhavn.

Haleem har efterfølgende været i dialog med Circle K om dress-code for kunder og for de ansatte – og han synes de svar han har fået er uforståelige. Hans brev – som Circle Ks kommunikationschef kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg spørger så hvorfor, og medarbejderen siger, at det har hans chef sagt og hvis jeg ikke gør som jeg får besked på, ville medarbejderen få ballade.

Er ALDRIG blevet bedt om at tage min hætte af

- Jeg vælger så at skrive til deres kundeservice, for jeg er ALDRIG blevet bedt om at tage min hætte af, aldrig. Har endda også gået ind i flere tankstationer med hætte på hovedet.

- Circle K mener så, at hætte ikke er synligt nok. Hætte dækker en del af ansigtet.

- Men hvilken del af ansigtet bliver dækket? Det sjove kommer nu.

- Jeg spørger så efterfølgende, om caps heller ikke er tilladt - og nej, det er heller ikke tilladt, da det også dækker ansigtet. Okay. Hvad så med deres medarbejdere? De benytter sig også af caps?? Forstår virkelig ikke pointen her.

- Jeg bliver smidt ud fordi jeg har hætte på, og samtidig med det, mener de at caps er på lige fod med hætte, mens deres medarbejdere går iklædt med caps.

- Føler mig så meget krænket, og føler virkelig det er til grin, skriver Haleem, men i det svar Circle K har sendt til nationen! er der ikke meget forståelse at hente:

Medarbejderen følte sig utryg

- Det er en tryghed for vores medarbejdere, at de kan se kundens ansigt, og beder en af vores medarbejdere en kunde om at fjerne en hovedbeklædning, er det ud fra en sikkerhedsforanstaltning.

- I dette tilfælde har medarbejderen angiveligt følt sig utryg og derfor bedt kunden om at tage hætten af.

- Vi kan ikke kommentere konkret på den enkelte sag, da vi ikke på billedet, som er taget bagfra, kan vurdere, om hætten dækker ansigtet.

Hættetrøjer bliver f.eks brugt ved røverier

- Vi oplever desværre, at hættetrøjer bliver brugt f.eks. i forbindelse med røverier til at dække ansigtet helt eller delvist.

- Derfor er det en tryghed for vores medarbejdere, at de kan bede kunderne om ikke at være tildækkede, hvilket vi også skilter med på indgangsdørene til vores butikker, skriver Linda McBeth, kommunikationschef i Circle K, der ikke kan oplyse, hvor ofte det sker i butikkerne, at medarbejderne beder kunder om at fjerne deres hovedbeklædning