Kræver ferie-penge milliarder: Men staten har dem ikke

Mange danskere mener, at staten skal udbetale de cirka 100 milliarder, der er skal indgå i feriepengefonden. der er bare et problem.

- Selvfølgelig skal disse penge frigives.

- Det er jo folks egne penge, som de selv bør råde over.

- Uanset om der er krise eller ej.

Ville have 8500 kr

Sådan skrev Bent H i en populær kommentar(21 likes), da Jyllands-Posten for en uge siden bragte artiklen 'Opfordring: Frigiv danskernes feriepenge som krisehjælp', og fortalte at 'regeringen (har) beslaglagt feriepenge for milliarder'.



Og på nationen! klagede en enlig mor på SU sin nød senere på ugen. Hun havde svært ved at få vikar-løn her i corona-krisen, og ville også gerne have sine cirka 8500 opsparede feriekroner udbetalt:

Kun 3 ud af 100 milliarder

Men nu maner kundedirektør Else Nyvang fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond til besindighed. For de mange milliarder er slet ikke indbetalt til staten endnu.

- Det lyder umiddelbart besnærende at udbetale de indefrosne feriepenge. Problemet er bare, at pengene ligger i virksomhederne, som i mange tilfælde ikke har råd til at udbetale pengene nu, skriver hun til nationen!, og på LDs hjemmeside kan man læse en lidt længere forklaring.

De ligger hos arbejdsgiverne

- Langt størstedelen af de indefrosne feriemidler er i dag placeret ude hos arbejdsgiverne, og ikke i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

- Kun 2,9 mia. kr. ud af den estimerede feriemiddelformue på 100 mia. kr. er placeret i fonden.

- Det vil i praksis sige, at vælger man at udbetale de af lønmodtagernes indefrosne feriemidler, der er opsparet frem til nu, vil det i mange tilfælde være med til at belaste virksomhedernes likviditet yderligere, skriver LD.

SMVdanmark, organisationen for små og mellemstore virksomheder, mener dog, at pengene har det bedre i lønmodtagernes lommer end i firmaerne, og de skriver i dag til nationen!:

Vi ved godt at pengene ligger i virksomhederne

- Vi er helt med på, at langt de fleste af midlerne ligger ud i virksomhederne.

- Pointen er, at de er hensat i regnskabet. Når disse penge udbetales, så er det populært sagt medarbejdernes penge man udbetaler.

- Så holder medarbejderne de 3 uges opsparet ferie, så skal virksomheden stadig betale medarbejderne løn under ferien.

- Men det betyder at de får afbetalt deres ”gæld” til medarbejderne.

- Derfor påvirker det ikke virksomhedens regnskab, men det er selvfølgelig afgørende at virksomheden har adgang til likviditet, enten ved at bankerne sikre adgang til kapital eller ved at SKAT sender de seneste skattebetalinger tilbage til virksomhederne, skriver Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark, men hvad mener du?