Kræver knivkaster fængslet

Jean A forstår ikke, hvorfor han skal betale 4500 kr for at få et stempel, der viser, at han ejer et reb eller nogle halmballer, der kan afgrænse hans kniv- og øksekaster-bod, når han på marked. Så nu skal han i retten, anklaget for at have forfalsket stemplet adskillige gange.

- Undertegnede skal i retten d. 9 juli, fordi jeg ikke ønsker at betale 4.500kr årligt for et sikkerheds kontrol besøg, hvis formål er at sikkerhedskontrollere nogle ikke- eksisterende mekaniske dele, som min virksomhed slet ikke har!

- Som gøgler i ChangHigh cirkus med en legaliseret lovliggjort dispensation fra justitsministeriet og rigspolitiet til at afvikle kniv- & øksekastning i det offentlige, både med voksne såvel som med børn ned til 12 år, kræver våbenloven at virksomheden føreren Tilsynsbog.

Tilsyn med reb og pløkker

- En bog hvori samtlige sikkerheds betingelser er beskrevet og illustreret.

- Da disse udelukkende omhandler min knivkaster bods areal og indhegning med enten et reb på pløkker, halmballer, murstensmure eller træplader, som i hver eneste opstilling, nedtages efter brug, maks. 1-2 dage ad gangen, så finder jeg det helt urimeligt at Tilsynsbogens udsteder Force Technology årligt skal sikkerhedskontrollerer denne indhegning.

- Det lokale politi er jo ved hver eneste opstilling informeret og kan komme på uanmeldt kontrol og lukke aktiviteten såfremt arealstørrelsen eller andet ikke er som beskrevet i Tilsynsbogen.

- Et årligt stempel koster 4500 kr.

Sådan indleder Jean A et brev til nationen! om den i hans øje komplet urimelige behandling han nu igen er udsat for at danske myndigheder. Du kan muligvis huske at Jean skrev, da hans knivkastervirksomhed stødte ind i først kniloven og siden forlystelsesloven, men nu er hans tvist nået til domstolene.

Ingen kommentar fra Nick Hækkerup

nationen! har forsøgt at få justitsminister Nick Hækkerup til at forholde sig til den verserende sag, men det vil han ikke, da sagen verserer. Jeans brev – som håber bliver delt til alle, der holder af cirkus med knivkast og hader overflødigt fordyrende bureakrati – fortsætter nemlig således:

- Våbenlovens krav til min virksomhed er helt malplaceret og så absolut urimeligt, og derfor har jeg siden 2015 og frem til dags dato forgæves forsøgt med mere end 150 personlige henvendelser, at få justitsministeriets sidste 3 justitsministre til at forholde sig til sagen.

- Men alle 3 er forblevet tavse (selv den nuværende ) og alle juridiske spørgsmål er slet ikke blevet behandlet.

Så jeg kopierede stemplet i tilsynsbogen

- Jeg begyndte så - efter mere end 3 års forgæves anstrengelser på at få sagen afklaret - i 2017 at kopiere det 4500 kr dyre Force Technology’s gummistempel i Tilsynsbogen, således at jeg, i fald politiet dukkede op, kunne fremvise en stemplet eftersyns kontrol.

- Dette blev gentaget i 2018, 2019 hvor Fyns politi, ved en tilfældighed opdager dette og derfor er jeg nu anklaget for dokumentfalsk, skriver Jean S, der skal møde i Retten i Odense, Retssal 13, i Albanigade 28, 2 sal th 5000 Odense C torsdag d. 9 juli 2020 kl 09:00-11.00.

Han håber at der dukker folk, der holder af cirkus med knivkast og folk, der hader overflødigt fordyrende bureakrati, men hvad tænker du?