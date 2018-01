Kræver muslimsk ungdomsforedrag aflyst: Prædikanten hader kristne

- Alt for mange voksne, unge og selv børn døjer med tristhed, bekymringer og nedtrykthed.

- Vær med, når shaykh Yahya Ibrahim ud fra en islamisk og psykologisk tilgang vil give os nogle konkrete værktøjer til at opnå oprigtig glæde og ro i vores dagligdag.

Ubehageligt

Sådan lyder det i den invitation, foreningen Muslimsk Ungdom i Danmark, har skrevet forud for et foredrag med den canadiske prædikant Yahya Ibrahim. Foredraget foregår på onsdag i Det Islamiske Trossamfunds lokaler i København, og skal man tro foreningens Facebook-profil, så ber der 160 personer, der deltager.

Men Yahya Ibrahim - som tidligere er blevet beskyldt for at sammenligne jøder med 'aber og svin' og for at betegne kristne som 'fjender', burde afvises ved grænsen, mener Socialdemokraternes Lars Aslan:

- Det er meget ubehageligt, at der kommer endnu en imam til Danmark på besøg hos Islamisk Trossamfund, som tilsyneladende hader jøder og kristne, siger Lars Aslan til Ritzau og kalder det 'mærkeligt', at en person, der brænder koraner af i USA, ikke må komme til Danmark, mens en der siger, at jøder efterkommer af svin og aber og ser kristne som fjender, gerne må.

Han fremmer netop balance, diversitet og integritet

I en skriftlig udtalelse til Ritzau kalder Muslimsk Ungdom anklagerne fra Lars Aslan Rasmussen mod Yahya Ibrahim for usande og 'direkte propaganda'.

- Yahya Ibrahim er kendt for netop at fremme værdier af balance, diversitet, integritet og kulturel forståelse.

- Det er på baggrund af dette, at vi har inviteret ham, lyder det fra foreningen, der ikke finder nogen grund til at tage afstand fra Yahya Ibrahim.

Har afvist 12

I torsdags glædede integrationsminister Inger Støjberg sig over, at Udlændingestyrelsen havde afvist at give indrejsetilladelse til en anden prædikant, Mazin Abdul-Adhim.

- Han er den tolvte, der er blevet nægtet indrejse til Danmark, og flere vil komme til.

- Hadprædikanter som Mazin Abdul-Adhim forsøger at opildne til at omstyrte frie samfund som det danske, og det skal vi ikke lægge jord til.

- Jeg er dybt bekymret for, at Danmark er ved at ændre sig, og jeg har været det længe, skriver Inger Støjberg, og gentager resultaterne af en stor forjule-Gallup-undersøgelse over holdningerne i ghettoområderne foretaget for Berlingske. Undersøgelsen viste ifølge Støjberg følgende:

- 39 pct mener at imam og/eller moskeen er den vigtigste institution i deres liv.

- 20 pct mener at sharialovene står over dansk lovgivning

- 35 pct mener ikke at der må være svinekød i daginstitutioner

- 38 pct mener ikke homoseksuelle forhold er acceptable

- 24 pct mener at islam skal fylde mere i samfundet

- 22 pct mener at kvinder skal være tildækket, skrev Støjberg, men hvad tænker du?

