Kræver skilt: Bare bryster i Ølsemagle

- Jeg har slet ikke noget imod nøgenbadning, så det er ikke for at lave ballade ud af det her.

- Men der er åbenbart brug for, at der kommer et skilt op, så man selv kan bestemme om man har lyst til at være en del af det.

Fordragelige mennesker

Sådan siger SF'eren Torben Haack til sn.dk, om de strandgæster på Ølsemagle Strand ved Køge, der godt kan lide at bade nøgne - og de strandgæster, han har talt med, der ikke kan lide at se nøgne mennesker.

Torben vil derfor have skilte op, så de to grupper kan gå hver sin vej på stranden, men efter det seneste møde i Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge, må han konstatere at sagen ikke interesserer ret mange af de øvrige medlemmer. Og samme besked får han, hvis han kigger på sn.dks Facebook-profil:

- Ungerne ser jo blot nøgne mennesker...

- Nudister et ikke sexgale idioter med evig rejsning, der jager børn eller børnefamilier...

- De er rimeligt afbalancerede og fordragelige mennesket det blot ønsker at sole og bade uden tøj.

Drop trangen til krænkelsesparathed

- Drop jeres ekstreme blufærdighedsbehov og trang til krænkelsesparathed og fat at nudisme er tilladt i HELE Danmark, skriver Niels A, der har fået 33 likes således i en kommentar, og Vivi K synes ligefrem børn kan lære noget af at se nøgne mennesker:

- Forstår mere og mere hvorfor børn begynder så tidligt at blive bevidste om deres egne kroppe på en negativ måde.

- En krop er en krop, høj lav, tyk, tynd, kønshår eller barbering, frodo fødder og skæve tissere og lange patter.

- Det er netop der, børn finder ud af at vi alle er forskellige og ikke ligner hinanden, og så bodyshamer de nok ikke hinanden på samme måde hvis de ser en simpel krop som den er.

Et skilt er vel fint nok

- Det har taget overhånd og vores verden er blevet et sted hvor vi skal passe på med, hvad vi gør, siger, føler for ikke at støde den første person vi går forbi, skriver Vivi, mens Deniz D er med på ideen om skiltning:

- Et skilt der informerer er vel fint nok.

- Så kan man da tage stilling til om man vil det ene eller andet, skriver Deniz, men hvad tænker du?