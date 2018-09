Krav om håndtryk gør ondt: Gigtpatient frygter brækkede knogler

For mennesker med leddegigt eller artrose (slidgigt) i hænderne kan et håndtryk være yderst smertefuldt. De giver ofte albue i stedet for håndtryk, fortæller Gigtforeningen

- Er et håndtryk dansk?

- Ja, som afslutning på en handel jfr. Jydske Lov 1241. Nej, som hilseform, her er smilet i Danmark, som i resten af verden, det mest benyttede.

- Er opnåelse af dansk statsborgerskab en handel? - ikke efter min mening.

- Og blandt unge i Danmark er et smil eventuelt tilsat et kram og et slag på skulderen, det mest almindelige.

Mange ældre vil aldrig give hånden

Sådan indleder Kathrine J., der er menneskerettighedsjurist og gigtpatient og meget bange for at kravet om at nye statsborgere skal trykke en borgmester i hånden, vil brede sig. Hendes brev - som Gigtforeningen kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

- Hos os lidt ældre dyrker vi også smilet, eventuelt tilsat et forsigtigt knus, for ikke at brække flere knogler.

- Men vi vil aldrig give hinanden hånd, da mange af os er gigtplagede.

- Men hvis vi alle, i følge Folketinget nu skal til at være rigtig danske, både os, der har dansk statsborgerskab ved fødsel og os, der opnår det efterfølgende, vil jeg da foreslå H.M. Dronningen som forbillede.

- Bær handsker! Det vil landets sundhedspersonale også støtte op om.

- Bliver handsker ikke tilladt ved tildeling af det danske statsborgerskab, så husk for Guds/Allahs skyld at afspritte straks derefter.

Mange gigtpatienter giver albue

- Jeg ville nødigt som ny dansk statsborger risikere smitte fra det offentlige Danmark, skriver Kathrine J. og nationen! har spurgt Gigtforeningen, om det virkelig er korrekt, at der er folk, der ikke kan tåle at trykke andre i hånden:

- Vores sygeplejerske, der sidder i rådgivningen, oplyser, at det er et udbredt problem, som mennesker med gigt ofte oplever.

- Især for mennesker med leddegigt eller artrose (slidgigt) i hænderne kan et håndtryk være yderst smertefuldt.

- De giver ofte venstre hånd eller albuen i stedet for håndtryk, lyder det fra den presseansvarlige i Gigtforeningen, men hvad tænker du?