Krav til indvandrere: Ud og samle skrald

- Kapløbet om hvem der har den strammeste udlændingepolitik er en skændsel for det danske demokrati.

- At man udpeger den nok mest sårbare gruppe på hele planeten til at score stemmer på er virkelig PLAT - BESKIDT og UVÆRDIGT..

Stemmefiskeri

Sådan skriver Elin C i en Facebook-kommentar hos DR Nyheder om Venstres nye udlændinge- og integrationsudspil, der har fået det mundrette navn 'Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fælleskabet'.

Et udspil, der i høj grad er baseret på at mange indvandrere med ikke-vestlig baggrund lever et liv udenfor fællesskabet. F.ex. fremhæver partiet, at men næsten 8 ud af 10 personer med dansk oprindelse er i arbejde, er det kun knap 6 ud af 10 personer med ikke-vestlig baggrund. Og næsten 3.000 ikke-vestlige indvandrere har været i kontanthjælpssystemet i mere end 10 år.

V ønsker at splitte

Men Elin er ikke den eneste, der synes at udspillets ti punkter er alt for for letkøbte:

- Stemmefiskeri.... ikke en pind andet.

- Og nå jo, at dele og splitte befolkningen yderligere.

- V ønsker ikke at samle, men at splitte. Det har man da så fået vished for, i dag, skriver Anelle, og Rene A. er heller ikke positiv:

- Ellemann overhaler alle andre i dumhed.

- Hvis han efter gårsdagens svinestreg tror at han kan overtage Støjberg's vælgere, så er han dummere end jeg troede, skriver Rene.

Affald i Hundige-parken skal samles op

Venstres formand opstiller ifølge DR en målsætning om, at om 10 år skal der ikke være en forskel på, hvor mange ikke-vestlige indvandrere og danskere, der er i arbejde. Forskellen skal være halveret over fem år. Og Jyllandsposten har talt med partiets integrationsydelsesordfører Morten Dahlin, der vil indføre en arbejdspligt, der i bedste Brictofte-stil betyder at enten finder man et arbejde eller en uddannelse, eller også finder kommunen et nyttejob til personen.

- Hvis man er gået fra Helmand til Hundige, kan man også gå ned i parken og samle skrald op, siger Morten Dahlin, men hvad siger du?